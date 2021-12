Mostra delle associazioni a Mandello

Mercoledì è prevista neve, il Comune di Mandello corre ai ripari. E sposta preventivamente la tradizionale Mostra delle associazioni da mercoledì 8 dicembre a sabato 11 dicembre. Non cambia, però, il luogo scelto per ospitarla: la frazione di Molina. Appuntamento dalle 10 alle 17.

L'evento è tradizionale per la comunità mandellese e da sempre rappresenta l'opportunità di conoscere da vicino l'attività delle associazioni attive in paese. Tra gli stand dei sodalizi prevista animazione musicale a cura della Project Rock School, la distribuzione di caldarroste con Luz Y Allegria, di vin brulè con gli Alpini e di zucchero filato con l'Avis. Per tutti i bambini sarà presente l'Elfo aiutante di Babbo Natale per la raccolta delle letterine.

Giova ricordare che l'accesso alla manifestazione è consentito solo muniti di Green Pass. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in piazza Mercato.