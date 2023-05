Il coro della Stoppani bloccato in Emilia-Romagna: “S'impara comunque tanto”

Anche i giovani della "Stoppani" di Lecco sono stati bloccati dal maltempo che ha falcidiato l'Emilia-Romagna. Il coro diretto dal professor Giuseppe Caccialanza avrebbe dovuto esibirsi in varie scuole tra Cervia e Ravenna, ma poco dopo l'arrivo - avvenuto lunedì 15 maggio - la situazione ha cominciato rapidamente a degenerare. Il sindaco della città romagnola, Michele De Pascale ha disposto la chiusura degli istituti scolastici da martedì a venerdì, di conseguenza la delegazione lecchese è rimasta bloccata nel proprio hotel di Pinarella di Cervia; intenso il lavoro del prefetto Castrese De Rosa, che ha lavorato a Lecco proprio prima di trasferirsi nel Ravennate. Il gruppo della "Stoppani" è stato ricevuto dal sindaco in via Besonda nella serata di venerdì 19 maggio “con oltre un giorno di ritardo e un viaggio estenuante” lungo circa dieci ore.

“Un'esperienza di vita”

Una tra giorni complessa, “diventata di quattro perché i treni non partivano più e quindi abbiamo dovuto fermarci un altro giorno. I ragazzi sono stati bravi bravi, nel senso che hanno capito bene la situazione - racconta il prof Caccialanza a LeccoToday.it -. C'erano tanta acqua, specialmente di notte, ha piovuto fortissimo e c'è stato tanto vento, così sono cadute delle piante. Eravamo quasi obbligati a rimanere all'interno dell'albergo, non si poteva andare in spiaggia. Si è riusciti a stare fuori il primo giorno, quando abbiamo visitato; abbiamo fatto un piccolo concerto attorno a queste piante cadute. Nel viaggio di ritorno abbiamo visto gli allagamenti, ma abbiamo ascoltato i racconti. A parte la televisione, i racconti degli sfollati di Pinarella di Cervia; ieri sera (giovedì, ndr) siamo andati nella sala giochi, ma era aperta solo per gli sfollati, veramente tanti”.

Magari ci si porta dietro un'esperienza di vita comunque importante: “Sicuramente, è importante anche stare tre giorni insieme. S'impara tanto e lo si fa dai ragazzi. Con una scuola di Ravenna siamo d'accordo che faremo un concerto alla Stoppani, ci collegheremo in video con loro per fargli vedere quel concerto che avremo offerto direttamente in teatro”. Il coro ha in programma delle attività: “Questo concerto avremmo dovuto farlo ripeterlo giovedì alla "Stoppani", ma non siamo arrivati in tempo quindi dovremo vedere in quale data ripeterlo. Parteciperemo al Lecco Pride e il 27 giugno arriverà un coro dalla Palestina e canteremo assieme a questi ragazzi”.