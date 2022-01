“Valmadrera è una città non attrattiva per colpa della cattiva amministrazione”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

È naturale che Valmadrera si stia spopolando, non può essere certo attrattivo un paese amministrato così.

Più volte abbiamo chiesto a sindaco, giunta e maggioranza di farsi una passeggiata per le vie della Città, come io, i consiglieri del Gruppo Lega Lombarda per Salvini Premier e i nostri militanti e sostenitori facciamo quotidianamente. Solo così facendo è possibile accorgersi dove è necessario intervenire con priorità.

Per esempio oggi, in pieno pomeriggio, io e il consigliere Bartesaghi abbiamo fatto due passi per il centro, ed ancora ci meravigliamo, ma lo stato continua ad essere indecente. Come si può pensare che una Città sia attrattiva se questo è quanto si trova? Strade dissestate, parcheggi con le buche, o meglio voragini, escrementi di volatili e cani per terra, volatili morti, immondizia abbandonata, fontane o senz’acqua o destinate a pattumiera pubblica, lavatoio in Piazza Fontana abbandonato, chiuso e pieno di foglie e sporcizia e molto molto altro ancora…

Il 24 gennaio verrà presentato il “Progetto Parco Urbano di Via Leopardi”, avendo testato lo scarso pollice verde e attenzione ai beni pubblici di questa amministrazione siamo abbastanza preoccupati e chiediamo di dare lustro e decoro a quanto esistente prima di prendere in carico altri oneri e impegni manutentivi…perché anche il nuovo se abbandonato dopo poco degrada…e sarebbero altri soldi pubblici buttati via…

La Lega vuole una Città pulita, decoro e ordine sono prioritari per rendere un paese attrattivo! Valmadrera ha delle bellezze naturali e artistiche senza pari, ma come possono essere apprezzate se la fotografia che ci troviamo davanti agli occhi è questa? Come possiamo pretendere che i cittadini prestino attenzione a questi aspetti se il Comune per primo non li ritiene prioritari, dimostrandolo nei fatti?

Cittadini di Valmadrera la Lega per ora può solo denunciare lo stato di abbandono e stimolare l’Amministrazione, alle prossime elezioni dipenderà da voi…se vorrete darci fiducia noi ci saremo e vi promettiamo che faremo rifiorire questa Città.

Il Referente

Lega Lombarda per Salvini Premier di Valmadrera

Flavio Nogara

Il Gruppo Consiliare

Lega Lombarda per Salvini Premier

di Valmadrera