Eletti i nuovi dirigenti del Pd provinciale

Si è riunita la nuova assemblea provinciale del Partito Democratico per ratificare l'elezione del segretario provinciale Manuel Tropenscovino. Nell'occasione l'assise ha inoltre eletto i propri organismi dirigenziali. "Partiamo oggi, con un grande momento di confronto - afferma il segretario Tropenscovino - per ricominciare a essere i protagonisti di un cambiamento nel nostro territorio che in tanti si aspettano dal Pd." Oltre ai più di 50 membri dell'assemblea provinciale erano presenti la nuova segretaria regionale del Pd Silvia Roggiani, il segretario generale della Cgil di Lecco Diego Riva, il coordinatore della Uil Lario Dario Esposito, il senatore Tino Magni, la responsabile provinciale di Azione Eleonora Lavelli, Alberto Anghileri per Sinistra Italiana e e il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni.

Ecco incarichi e nomi. Presidente dell'assemblea: Patrizia Riva. Direzione provinciale: Laura Bartesaghi, Paolo Brivio, Virginio Brivio, Alessandra Colombo, Monica Corti, Antonino Filippone, Giovanni Fornoni, Adele Gatti, Antonio Gilardi, Davide Maggioni, Marinella Maldini, Agnese Massaro, Sonia Mazzoleni, Simona Piazza, Sergio Tiziano Pini, Rosario Pullano, Maria Sacchi, Raffaele Straniero, Giampietro Tentori, Lucia Turati. Tesoriere: Enrico Valtolina. Comitato garanti: Gigliola Sironi, Roberto Citterio, Fabio Crimella, Loredana Giuliobello, Giulia Tornaghi. Delegati assemblea regionale: Emma Addivinola, Marta Brambilla, Virginio Brivio, Roberto Citterio, Valter Corno, Linda Gatti, Paola Giudiceandrea, Pierangelo Marucco, Agnese Massaro, Raffaele Straniero, Sergio Tiziano Pini.