Ciresa e il centrodestra: «Ballottaggio? Nessuna ipotesi di accordo né con chi ha governato con Brivio né con chi sostiene il governo Conte II»

Ai lecchesi chiediamo la fiducia domenica 20 e lunedì 21 nella piena consapevolezza che la nostra azione amministrativa sarà un’operazione storica di trasformazione pari a quella che fu realizzata con le Giunte di centro-destra chiudendo le piazze a lago al traffico, aprendo l’attraversamento e inaugurando il polo ospedaliero. La nostra vocazione è quella di mettere in campo grandi progetti di trasformazione urbana e sociale per Lecco, naturalmente ponendo attenzione al decoro urbano e alle manutenzioni puntuali, soprattutto nei rioni che in questi anni di governo della coalizione che sostiene Mauro Gattinoni, sono stati completamente trascurati.

Per fare tutto questo però, invitiamo con chiarezza i lecchesi a non sprecare il voto al primo turno, dando a Lecco la possibilità di essere ben governata da subito. In questa campagna elettorale avete visto che il centrodestra, grazie all’esperienza di Peppino Ciresa, è maturo, pronto e unito per tornare alla guida della nostra città, con la massima trasparenza. A pochi giorni dal momento elettorale, vogliamo che sia chiaro a tutti i lecchesi che la nostra coalizione, in caso di ballottaggio, non siglerà accordi elettorali né con chi ha governato con Virginio Brivio né con chi sostiene movimenti che appoggiano il governo Conte II.

Questa nostra scelta vuole permettere quindi ai cittadini di scegliere la nostra squadra sin dal primo momento elettorale con la certezza assoluta che sarà l’unica che non avrà continuità né con l’attuale amministrazione comunale né tantomeno con chi è espressione del peggior governo della storia repubblicana.

Per fare bene insieme c’è bisogno di un progetto che guardi alla Lecco del 2040: un sogno, che con coraggio va progettato già da oggi e che deve essere in netta discontinuità con la Lecco degli ultimi 10 anni facendo ben attenzione allo stato attuale e valorizzando al meglio le potenzialità che abbiamo.

Per questo, domenica e lunedì vi chiediamo di votare per la coalizione di centrodestra a sostegno di Peppino Ciresa Sindaco.

Peppino Ciresa, candidato Sindaco della Coalizione di centrodestra;

Fabrizio Arrigoni, coordinatore Lista Lecco Ideale - Peppino Ciresa Sindaco;

Enrico Castelnuovo, coordinatore Fratelli d’Italia sezione di Lecco;

Beppe Mambretti, coordinatore Lista Lecco Merita di Più - Forza Italia;

Emanuele Mauri, segretario Lega –Salvini Premier sezione di Lecco.