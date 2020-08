«Incominciamo da un albero: gesto concreto per vivere bene la città»: al Belvedere la piantumazione "elettorale" del centrosinistra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

«Iniziamo dalla cura del verde, dai rioni, dalle piccole cose che possono permettere ai cittadini di vivere bene tutti i giorni»: con questo spirito la coalizione di centro sinistra a supporto della candidatura di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco ha fissato il primo appuntamento ufficiale sabato 22 agosto alle ore 11.00 presso il Parco di via Belvedere in Lecco.

All’indomani della presentazione formale delle liste (avvenuta nei giorni 20 e 21 agosto) la coalizione porrà a dimora un tiglio, quale gesto non solo simbolico, ma già concreto di un “prendersi cura” della città partendo dalle piccole cose. Negli ultimi anni, infatti, oltre 400 alberi sono stati eliminati in città e solo una settantina sono stati correttamente ripristinati.

«Questo primo gesto, che già trasmette concretezza, sottolinea l’attenzione a quei punti del programma per Lecco 2030 che riguardano l'adozione del Piano del Verde – commenta Mauro Gattinoni - , il ripristino dei viali e dei "sentieri urbani" per collegare tra di loro i diversi rioni della città così da poter essere percorsi in sicurezza a piedi, in bici, coi passeggini».

Sabato mattina sarà anche l’occasione per conoscere ed incontrare alcuni dei 128candidati al Consiglio comunale di Lecco, appartenenti alle quattro liste di coalizione Ambientalmente, Con la sinistra cambia Lecco, Fattore Lecco e Partito Democratico, che sono già attivi nella promozione del programma elettorale e nel colloquio con i cittadini. Nel corso dell’iniziativa prenderanno la parola Mauro Gattinoni ed i referenti delle liste della coalizione.