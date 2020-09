Valsecchi al passo post elettorale: fuori dall'Ospedale la presentazione della squadra di assessori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Non sappiamo quale sarà il risultato delle elezioni comunali tuttavia, come promesso, Appello per Lecco da vera lista civica non attende il secondo turno per presentare i componenti che faranno parte dell'esecutivo di Corrado Valsecchi qualora fosse eletto sindaco. La Giunta avviene su base fiduciaria e Corrado ha potuto godere della massima libertà, come si conviene per un movimento indipendente e civico, promuovendo scelte di donne e uomini di cui intende circondarsi, per i prossimi cinque anni, senza alcun condizionamento politico. É questa la vera forza del civismo che ci auguriamo i cittadini lecchesi sappiano interpretare e apprezzare.

Non abbiamo bisogno di attendere il secondo turno ed eventualmente utilizzare il "Manuale Cencelli" delle preferenze e/o dei pesi politici come fanno i partiti tradizionali. Corrado ha potuto scegliere liberamente nella Società Civile identificando quelle energie umane e professionali che garantiranno, a Suo giudizio, competenza, cognizione di causa, autorevolezza e passione per la cosa pubblica. Persone che si dedicheranno solo al bene della comunità senza fini di carattere ideologico, senza rispondere a diktat di partito o ad interferenze corporative e strumentali.

La squadra verrà presentata alla stampa domenica 13 settembre alle ore 10.30 sui gradini d'ingresso della scalinata dell'Ospedale Alessandro Manzoni. Un modo per ringraziare ancora medici, infermieri e tutto il personale sanitario per il grande impegno e sacrificio affrontato in questi mesi di emergenza sanitaria e per riaffermare il nostro proposito di continuare sul fronte delle politiche della salute, del benessere e del welfare a favore dell'intera comunità.

L'incontro è pubblico e i cittadini che vogliono conoscere gli amministratori proposti dal candidato Sindaco Corrado Valsecchi e da Appello per Lecco possono partecipare alla conferenza stampa assicurando il distanziamento sociale. Alla stampa verranno consegnati i curricula di tutti i candidati.