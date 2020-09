Elezioni: affluenza Amministrative oltre il 50%, Referendum al 42% | La nostra diretta

Elettori lecchesi chiamati alla urne nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per le Elezioni Amministrative in sette comuni della provincia di Lecco. In tutto, coinvolti più di cinquantasettemila abitanti del territorio. In contemporanea si vota anche per il referendum costituzionale per la modifica del Parlamento. Il referendum è confermativo, in quanto la riforma è già approvata dai due rami del Parlamento e non richiede il raggiungimento del quorum. Se vincerà il "Sì", i parlamentari scenderanno da 630 a 400.

I dati sull'affuenza

Per le Amministrative, alle 23 di domenica il dato lombardo è intorno al 49%, quello provinciale lecchese oltre il 50%. Sempre avanti Ballabio, che supera il 56%, ancora basso il dato di Sueglio mentre il capoluogo supera, seppur di poco, l'affluenza di Mandello. All'aggiornamento delle ore 19, il 40,85% degli elettori si era ecato alle urne. L'affluenza, alle ore 12 (dati Ministero dell'Interno), si attestava al 17% in provincia.

Dato contrastante quello per il Referendum: alle 23 in provincia ha votato il 42%, dato più alto fra le province lombarde; bene i comuni in cui si è votato anche per il sindaco, malino gli altri con alcune punte sotto il 35%. Alle ore 19 il dato lombardo era 31,59%. A mezzogiorno aveva votato il 13,5% degli aventi diritto.

Lecco: così i candidati alle urne

A Lecco, i quattro candidati si sono recati ai seggi o lo faranno a breve: Giuseppe Ciresa, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, si è presentato di prima mattina, mentre Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) ha votato a metà mattinata al liceo scientifico "Grassi". Mauro Gattinoni della coalizione di centrosinistra lo ha fatto alle 11.30 al seggio di San Giovanni, mentre il candidato del Movimento Cinque Stelle Silvio Fumagalli ha espresso il proprio voto alle 16 nel rione di Germanedo.

Gli orari dei seggi

Seggi aperti domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì. Lo scrutinio per le Amministrative inizierà alle ore 9 di martedì 22 settembre 2020. L'eventuale turno di ballottaggio (solo a Lecco, comune superiore a 15mila abitanti) si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Lo scrutinio relativo al Referendum inizierà alle ore 15 di Lunedì 21 settembre 2020.

Si ricorda che andranno osservate le norme anticovid attualmente in vigore e decise dal Ministero dell'Interno.

Chi ha diritto di voto?

I cittadini italiani - iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza - che, entro il 20 settembre hanno compiuto almeno 18 anni.

Per votare è necessario presentarsi con un documento di identità valido (carta d'identità, patente o passaporto), la tessera elettorale, oltre alla mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. In concomitanza si svolgeranno, in altre parti d'Italia, le elezioni Regionali e Supplettive per il Senato.

Gallery