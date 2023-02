Aggressioni a Lecco, Zamperini: “Serve una task force”

Una task force di Polizia Locale contro le aggressioni la violenza. È questa la proposta che Giacomo Zamperini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, lancia dopo i gravi episodi verificatisi negli ultimi giorni in città.

“È necessario - afferma il candidato alla Regione Lombardia Zamperini - formare dei nuclei di Polizia Locale specializzati e per questo la Regione può certamente contribuire finanziandoli, per evitare che persone aggressive e fuori controllo aggrediscano i cittadini lecchesi come successo lunedì mattina in via Marco d'Oggiono, quando una ragazza di 26 anni è stata colpita da una persona straniera già nota alle forze dell'ordine”.

“Queste forze - prosegue il consigliere comunale - devono essere composte da agenti armati da teaser pronti a intervenire quando necessario, nel caso in cui vi siano persone che diventano aggressive o fuori controllo. Si tratta di strumenti necessari che possono tutelare anche gli poliziotti, ma anche dal forte valore di deterrente”.

Per Zamperini è ora di dire basta: “Non ci si può girare dall'altra parte: lo scorso anno c'è stato il caso del senzatetto ucraino che per mesi ha molestato residenti e commercianti, situazione che si sta ripetendo in queste ultime settimane, a opera di un pakistano che si muove fra Lecco, la Valsassina e Airuno, per arrivare a lunedì scorso dove è accaduto l’ennesimo episodio increscioso. In attesa che il Governo intervenga legiferando in materia, affinchè vengano attribuiti maggiori strumenti d'intervento alle forze di Polizia, dobbiamo usufruire delle possibilità che vengono date dalla Regione e che se sarò eletto al Pirellone mi impegno a potenziare”.

“Infine - conclude Zamperini - mi preme sottolineare l’allarme sicurezza che tutti noi cittadini lecchesi stiamo vivendo. A Lecco non si riscontrano solo questo genere di episodi, nei quali chi li compie ha a sua volta bisogno di aiuto, ma anche della vera e propria delinquenza. Basti pensare a quanto accaduto sabato notte in via Bovara, con un'aggressione conclusasi con una coltellata. Il Comune non deve nascondersi minimizzando questi fatti ascrivendoli al semplice disagio di alcune persone, i cittadini lecchesi hanno diritto di vivere la loro città senza avere paura”.