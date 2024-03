Delegazione di Fratelli d'Italia porta la propria solidarietà alle forze dell'ordine

Fratelli d'Italia solidarizza con le forze dell'ordine "prese di mira in particolare nelle ultime settimane

da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche". A livello provinciale, il partito della Meloni lo ha fatto recandosi con una propria (nutrita) delegazione presso la caserma dei carabinieri e la Questura di Lecco.

Il gruppo era formato dal consigliere regionale Giacomo Zamperini, dal parlamentare europeo Pietro Fiocchi, dal deputato Umberto Maerna, dal presidente provinciale Fdi Alessandro Negri, dal capogruppo in consiglio comunale a Lecco Filippo Boscagli, dall’assessore di Cernusco Lombardone Antonio De Luca, dal consigliere comunale di Dervio Michael Bonazzola e dal consigliere di Carenno Livia Valentini. Gli incontri, si sono svolti alla presenza del tenente colonnello Andrea Domenici, comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco e del Questore di Lecco, Ottavio Aragona.

Ecco le dichiarazioni dei rappresentanti politici di Fratelli d’Italia, che ad ogni livello istituzionale hanno espresso la loro solidarietà. "Gli agenti ci hanno ringraziato per la visita e la solidarietà espressa - dichiara Alessandro Negri - Fratelli d’Italia continuerà a far sentire alle forze dell'ordine tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi la sicurezza e la legalità, come ogni giorno fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti".

"Mentre i fatti di Pisa e di Torino vengono strumentalizzati dalla sinistra - incalza Giacomo Zamperini - Fratelli d’Italia ha ritenuto fondamentale esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno alle forze dell’ordine, per il lavoro che quotidianamente svolgono a garanzia della nostra sicurezza ed incolumità. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio".

"La vicinanza e il massimo sostegno alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, non è qualcosa maturato di recente ma un valore intrinseco, iscritto nel dna della destra italiana e quindi in Fratelli d'Italia da sempre - aggiunge Umberto Maerna - Averlo rinnovato ai militari e ai poliziotti di Lecco ne è un'ulteriore dimostrazione: siamo certi che il nostro sentimento di gratitudine è condiviso dalla stragrande maggioranza dei cittadini, la cui incolumità viene garantita ogni giorno da donne e uomini in divisa".