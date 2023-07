A Lecco "Onda tricolore" contro le mafie

L’onda tricolore contro le mafie - iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia, promossa dai dipartimenti Tutela vittime e Legalità, sicurezza e immigrazione - è passata anche da Lecco dove questa mattina è stato organizzato un gazebo per parlare alle nuove generazioni e tenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso.

Presenti anche i militanti lecchesi di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. "I giovani di destra sono da sempre impegnati in prima linea nella lotta contro ogni mafia nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per combattere questo cancro - ha commentato la responsabile Laura Commodo - come Paolo Borsellino che ci ha insegnato che 'se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo': Noi ragazzi di Gioventù Nazionale Lecco vogliamo portare avanti il suo esempio e la nostra presenza al gazebo rappresenta un messaggio di contrasto deciso ai fenomeni malavitosi e al contempo di speranza, di cambiamento e di miglioramento".

"Altri temi legati al Lecchese? Turismo, lavoro, accesso al credito"

"Questo e altri temi rilevanti - come quello del difficile accesso al credito per i giovani che vogliono comprare casa o aprire una propria attività oppure quello del rilancio dell’attrattività del territorio dal punto di visita turistico e lavorativo - vedranno convintamente impegnati noi ragazzi di Gioventù Nazionale - ha aggiunto la responsabile della sezione lecchese del movimento - Il nostro obiettivo è quello di renderci protagonisti e far tornare i giovani gli attori principali della scena politica territoriale. Noi ci siamo per cambiare in meglio la nostra provincia. Le lamentele fini a sé stesse sono inutili: è necessario, invece, entrare in azione, mettersi in gioco in prima persona e proporre delle soluzioni concrete ai problemi che la nostra generazione vive sulla sua pelle".

"Chiunque volesse unirsi a noi non esiti a contattarci a gioventunazionale.lecco@gmail.com. Rendiamoci artefici del nostro futuro partendo da subito". L’iniziativa politica di questa mattina in centro città ha visto inoltre la partecipazione e il supporto dell’europarlamentare Pietro Fiocchi e del consigliere regionale Giacomo Zamperini, sempre di Fratelli d'Italia.