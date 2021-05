Valmadrera, la Lega torna in piazza. «Trovato grande entusiasmo»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Grande entusiasmo per la seconda uscita in piazza della Lega a Valmadrera nel periodo post Covid. Tre gli obbiettivi principali: campagna tesseramento 2021 del nuovo Movimento politico Lega per Salvini Premier; illustrare i motivi per cui siamo entrati nel Governo Draghi e gli obbiettivi raggiunti grazie all’azione della Lega, quali l’aumento da 20 a 40 miliardi il fondo destinato a imprenditori, artigiani, commercianti e partite Iva, riapertura di bar, ristoranti all’aperto, cinema, musei e spettacoli, coprifuoco spostato alle 23, stanziamento 480 milioni per turismo e settore fieristico, 71 milioni per la montagna, riapertura dei tavoli di crisi per tutelare i nostri lavoratori; in piazza inoltre per la raccolta firme per la difesa in ogni sede dei prodotti, le aziende e i lavoratori del settore agroalimentare italiano, parte integrante della nostra storia, cultura e tradizione e che, come la dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco, rappresentano un patrimonio per l’intera Umanità.

Lega per Salvini Premier

Sez. Valmadrera