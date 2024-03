Valmadrera, il centrosinistra si spacca: il Pd corre da solo

Niente accordo, si spacca il centrosinistra a Valmadrera. Lo annuncia il Partito Democratico per bocca del segretario Eugenio Carnazza: “Dopo oltre un anno di contatti e di proposte rivolti a Progetto Valmadrera, per trovare continuità nella collaborazione con un rinnovamento che sentiamo richiesto dalla città, le risposte sono state dilatorie e deludenti. Oltre al ricambio necessario per chi, in taluni casi, ricopre incarichi da più mandati, rivolgevamo precise indicazioni su temi sociali, dalla necessità di promuovere un rafforzamento del centro prelievi alla necessità di potenziare i servizi alla famiglia - ad esempio il prolungamento dell'orario della scuola materna - e, non ultimo, il tema dell'efficientamento energetico con misure da prendere per gli edifici pubblici”.

Questi alcuni esempi “di politiche di sensibilità sociale cui pensavamo il sindaco uscente e Progetto Valmadrera dessero credito con una apertura politica all'area che il Partito Democratico rappresenta. Ci spiace che questi argomenti proposti alla lista che da sempre ha visto sindaci, vicesindaci e assessori del centro sinistra e del Pd, all’interno di una coalizione civica, non vengano prese in considerazione, con un'inspiegabile ritrosia a coinvolgerci come entità politica rappresentativa di questa area. Evidentemente Progetto Valmadrera (e il sindaco uscente?) ha scelto di battere la destra sul suo terreno, con opzioni neocentriste, e spiace che una candidatura rispettabile come quella avanzata da Progetto ne risulti, in tal modo, sminuita”.

La destra “non si combatte inseguendola ma con proposte davvero civiche e sociali, in un momento in cui, dalla sanità ai trasporti essa dimostra, a livello regionale, i risultati nefasti delle sue politiche. Queste le ragioni di una scelta: quella di muoverci in autonomia per una costituente civica di centro sinistra e di rinnovamento, che attorno a idee come quelle accennate, e ad una candidatura di sintesi fra società e politica riformatrice, si proponga come via d'uscita dalla stasi e come contrasto alla destra fautrice di contrasti ed esclusioni”.

Ancora una volta, quindi, la corsa per il palazzo di via Roma sarà a tre teste.