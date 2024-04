Sicurezza a Lecco, l'europarlamentare Ciocca: "Fallimento del buonismo della sinistra"

"Siamo davanti al fallimento del buonismo. È questa l'integrazione che tanto piace della sinistra?!? Ecco le conseguenze dell’immobilità della giunta Gattinoni. Adesso i lecchesi hanno pure timore ad andare a prendere il treno".

Questa la dura di presa di posizione dell'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, sull'episodio avvenuto nei giorni nella piazza della stazione di Lecco, quando "si sono viste scene da guerriglia urbana nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria, dove si affacciano pure le finestre del municipio della città. La violenza è stata filmata dai cittadini di passaggio allibiti e impauriti. In settimana ci sono stati altri eventi come questo nelle aree limitrofe. Giovanissimi stranieri che si affrontano a calci e pugni".

"Tutto ciò è inaccettabile! - incalza in una nota Ciocca - Altro che Lecco più bella, come nelle promesse della maggioranza a guida centro sinistra! I cittadini hanno paura a camminare per strada. Servono immediati provvedimenti sia nei confronti di questi giovani, sia rivolgendosi alle loro famiglie, che devono riprendere il proprio ruolo".