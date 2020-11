Le scarpe Lidl vanno a ruba: sui social meme ironici

Comprare le scarpe sportive della Lidl è diventata la fissa e il tormentone di questi ultimi giorni. Ed ecco che a scatenarsi sono stati anche migliaia di utenti sui social.

Le iconiche scarpe, sono infatti andate esaurite in poche ore in tutti i punti vendita italiani, dove la gente si è accalcata per accaparrarsene un paio, senza curarsi delle restrizioni anti-assembramenti per il Covid. Un successo annunciato, che ha acceso la miccia dei meme sui social, saliti a centinaia in poche ore.

A non mancare è stata di certo l’ironia di chi forse non apprezzato molto il prodotto: "Da Armani a Lidl è un attimo", ironizza un utente. "Siamo tutti un po' esauriti", commenta un altro. Numerosi anche i meme ironici sul prodotto, su tutti quello che raffigura il premier Giuseppe Conte con indosso le scarpe.

Anche Taffo Funeral Services non si smentisce mai. Con il suo black humor infatti, ha lanciato una nuova chicca sulla sua pagina Facebook come risposta alla campagna pubblicitaria di Lidl. Con "Non facciamo scarpe, ma siamo bravi nei cappotti. Di legno" Taffo resta sempre sul pezzo e richiama proprio i colori della grafica Lidl. Piovono commenti e battute in merito ed anche la Lidl Italia interviene commentando: "Lo stile vero non muore mai".

L'azienda, come si legge in alcune note, ha pensato di utilizzare quell’ironia che da sempre li rende unici nelle campagne pubblicitarie, volendo spezzare per un attimo la tensione e l'angoscia legate a questo periodo così difficile.