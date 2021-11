La casetta del libro a Mandello? È usata come "toilette" da animali e persone

La cultura in Italia? Molte persone la stanno buttando nel water. Ma letteralmente. Sono rimasto basito dal vedere come un oggetto che dovrebbe essere tutelato e valorizzato dalla cittadinanza, la "casetta" del libro collocata sotto la sala civica di Via Dante a Mandello, sia invece oggetto di un vero e proprio scempio.

Qualcuno, negli ultimi tempi, la usa come vero e proprio "orinatoio" (come testimoniato dalle foto allegate) e non sono soltanto cani... una toilette animale e anche umana. Proprio la casetta che all'interno contiene libri cui abbeverarsi di conoscenza e cultura!

Qualche mese fa, quando la casetta era posta in Piazza IV Novembre, alcuni sconsiderati gettarono i libri nel fiume Meria. Da allora è stata spostata vicino alla sala civica, ma evidentemente non basta a far venire un po' di senso civico alla gente, soprattutto un po' di sale in zucca. Specchio dei tempi che viviamo, purtroppo.

S. da Mandello