Buoni propositi per l’anno nuovo: imparare l’inglese. Una mossa vincente anche per i professionisti

L'arrivo del nuovo anno è spesso accompagnato dalla stesura di una lista di buoni propositi, obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel corso dei 12 mesi successivi.

Tra i propositi più comuni troviamo perdere peso, trovare un nuovo lavoro, viaggiare di più, ma anche imparare una nuova lingua. In particolare, imparare l'inglese è un buon proposito che può portare numerosi benefici, sopratutto a livello professionale.

I vantaggi di imparare l'inglese per i professionisti

Sono, infatti, molti i casi di aziende acquisite da gruppi multinazionali che impongono l'uso dell'inglese anche per le attività quotidiane. In questi casi, i dipendenti che non conoscono l'inglese possono trovarsi in difficoltà e rischiare di perdere il proprio posto di lavoro.



O ancora, per i professionisti che vogliono sviluppare il proprio business all’estero, la conoscenza dell'inglese è necessaria per poter comunicare con i clienti e i fornitori stranieri.



Infine, anche i commercianti e le attività locali devono sempre più spesso confrontarsi con la presenza di turisti e stranieri che abitano e lavorano nella loro zona. La conoscenza dell'inglese può essere quindi un vantaggio competitivo per questi operatori, che possono così comunicare facilmente con clienti stranieri e offrire loro un servizio di qualità superiore.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Imparare l'inglese a Lecco

A Lecco, con Wall Street English, imparare l'inglese è facile e conveniente.

I corsi di inglese di Wall Street English sono tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e si basano su un approccio innovativo che permette di imparare l'inglese in modo naturale e spontaneo, attraverso simulazioni di vita reale.





Il percorso formativo, personalizzato da un consulente didattico in base alle esigenze del singolo studente, offre la flessibilità di seguire le lezioni sia online che in presenza.



Per tutti i lettori di LeccoToday c'è l'opportunità di imparare l'inglese a un prezzo incredibile, usufruendo di uno sconto del 30%.

Per accedere alla promo e richiedere maggiori informazioni basta compilare il form dedicato al sito di Wall Street English.