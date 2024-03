La nuova frontiera dell'abitare: a Lecco arriva un'innovativa "Oasi Urbana"

Efficienza energetica, qualità architettonica e sostenibilità identificano un complesso residenziale green e innovativo. Generosi spazi aperti, alti standard costruttivi e capitolato di design presentano un'accezione inedita di“Casa”, a pochi minuti dal centro cittadino.

Leucum Living è un progetto di riqualificazione urbana ed ambientale di un compendio industriale in disuso; il sapiente utilizzo della composizione architettonica si unisce alla selezione di materiali da costruzione impiegati per garantire il massimo isolamento termico e contenimento energetico. Progettazione antisismica, servizi di domotica wifi per implementare il benessere abitativo, oltre a VMC, predisposizione ricarica auto elettrica e molto altro.

Siamo nell'ex area Logaglio, una superficie di 9000mq, al civico 144 di Corso Promessi Sposi. Due gli edifici in fase di realizzazione, denominati Montis e Vallis; il primo si svilupperà su tre piani oltre attico, il secondo sarà disposto su due livelli più attico. Il complesso verrà edificato ad Energia quasi zero - nZEB- con appartamenti in classe energetica A3 e A4 per un totale di n. 47 unità abitative tra bilocali, trilocali, quadrilocali ed attici esclusivi, anche con superattico. La connessione tra gli ambienti interni del living e le ampie aree esterne rappresenta uno dei punti di forza; tutte le unità sono infatti dotate di generosi spazi all'aperto, quali giardini privati o terrazzi a vetro, resi pienamente vivibili anche grazie allo studio sapiente delle prospettive che garantisce il massimo potenziale anche in termini panoramici.

Le essenze arboree che circondano il complesso sono di elevato pregio ornamentale, seguendo un gusto contemporaneo e bassa manutenzione.

Ubicazione strategica per Leucum Living che si sviluppa a 100 m dal primo supermercato e adiacente alla scuola elementare, collegata anche tramite accesso pedonale, nonchè vicino all'ospedale di Lecco ed ai principali svincoli stradali.

Presso l' Infopoint dedicato, a Lecco in Corso Martiri della Liberazione 108, su appuntamento, è possibile scoprire il progetto, l'architettura e i comfort, toccando con mano i materiali che rivestiranno la nuova casa, per vivere in anteprima la propria futura dimora.