Incentivi auto 2024: tutto quello che c’è da sapere e a chi affidarsi

L'aria che respiriamo nelle nostre città è sempre più inquinata e il traffico urbano rappresenta una delle principali cause di questo problema.



Per promuovere l'esigenza di una mobilità più sostenibile, il Governo italiano ha stanziato 950 milioni di euro per il nuovo piano di incentivi auto 2024, con l'obiettivo di rinnovare il parco auto italiano aiutando le famiglie con un reddito medio-basso ad affrontare la transizione verso un (necessario) futuro più green.

Stando alle prime informazioni, se confermati, gli incentivi in piano verranno erogati presumibilmente a partire da marzo 2024.

I nuovi incentivi auto 2024

Nello specifico, gli incentivi saranno così ripartiti:

793 milioni per l’acquisto di auto di nuova immatricolazione

per l’acquisto di auto di 35 milioni per ciclomotori e motocicli

per e 53 per i veicoli commerciali leggeri

per i 20 milioni per le auto usate

per le 50 destinati al noleggio a lungo termine

Ma quanto si può risparmiare?

Auto elettriche: fino a 13.750 euro (con rottamazione di un'auto Euro 0-2 e ISEE inferiore a 30.000 euro)

fino a (con rottamazione di un'auto Euro 0-2 e ISEE inferiore a 30.000 euro) Ibride plug-in: fino a 8.250 euro (con rottamazione di un'auto Euro 0-2 e ISEE inferiore a 30.000 euro)

fino a (con rottamazione di un'auto Euro 0-2 e ISEE inferiore a 30.000 euro) Auto termiche e ibride: fino a 6.750 euro (con rottamazione di un'auto Euro 0-2 e ISEE inferiore a 30.000 euro)

fino a (con rottamazione di un'auto Euro 0-2 e ISEE inferiore a 30.000 euro) Auto usate: 2.000 euro (rottamando un'auto Euro 4 di proprietà da almeno 12 mesi)

Insomma, una ghiotta opportunità per coloro che stanno valutando l'acquisto o il noleggio di un'auto e fare una scelta più sostenibile.

A chi affidarsi per l'acquisto di una nuova auto

Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia, è il concessionario di riferimento per i lecchesi che desiderano acquistare una nuova Audi grazie agli incentivi statali in piano.



Il nuovo showroom di Garlate è, infatti, un ambiente moderno e accogliente dove i clienti possono vivere un'esperienza di acquisto Audi unica e personalizzata, grazie al supporto di un team preparato e professionale.

Audi A3, Audi Q2 e Audi Q3, sono solo alcuni dei modelli Audi dello showroom che potranno usfruire dei nuovi incentivi, vetture iconiche che da anni accompagnano gli automobilisti che puntano tutto su qualità, design elegante e prestazioni elevate.



Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia è al fianco dei suoi clienti per aiutarli a scegliere l'auto più adatta alle loro esigenze e a ottenere il massimo dai nuovi incentivi auto 2024 che dovrebbero essere erogati a partire da marzo: per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web e contattare lo showroom.