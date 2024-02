A Lecco, l’eccellenza nel settore dei ponteggi, degli ascensori e dei montacarichi da cantiere

Nel vasto panorama dell'industria, dove la precisione è essenziale e la continuità della produzione non può subire interruzioni, un’azienda emerge come un punto di riferimento grazie alla sua vasta gamma di servizi offerti.

Dalla fornitura di ascensori alla posa dei ponteggi, Ponteggi BDM si distingue per precisione e dedizione al cliente, sollevando così il livello di eccellenza nel settore dell'edilizia.

L’azienda si distingue per la sua capacità di intervenire anche nelle situazioni più complesse, grazie alle due tipologie di telaio a portale tradizionale e multidirezionale. Questa flessibilità consente all'azienda di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni progetto, garantendo un risultato ottimale dall'inizio alla fine.

Il fondatore di Ponteggi BDM sottolinea l'importanza di un servizio completo e attento ai dettagli. Dall'organizzazione dei sopralluoghi in loco per fornire preventivi accurati, fino alla cura dei dettagli durante il montaggio e lo smontaggio, l'azienda si impegna a garantire la massima soddisfazione del cliente.

Il segreto della perfetta armonia delle operazioni di Ponteggi BDM risiede nella sua squadra di esperti. Con circa 10-12 squadre dedicate esclusivamente al montaggio e allo smontaggio, l'azienda assicura una comunicazione fluida e una coordinazione efficace tra i membri del team. Le riunioni giornaliere garantiscono che ogni membro del team sia allineato agli obiettivi del progetto, mantenendo così un ritmo impeccabile nelle operazioni.

L’azienda pone la sicurezza come una priorità assoluta. Tutti i dipendenti sono formati con corsi specifici e dotati di DPI adeguati per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti. Questo impegno per la sicurezza non solo protegge il personale, ma contribuisce anche a mantenere l'integrità dei progetti in corso, evitando eventuali ritardi o danni causati da incidenti sul luogo di lavoro.