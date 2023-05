Immerso nel cuore di Lecco, un sushi gourmet unico nel suo genere

In un mondo frenetico in cui il cibo spesso viene consumato di fretta, c'è un'oasi di tranquillità dove il sushi si trasforma in un'esperienza culinaria che unisce sapientemente gusto, estetica e tradizione millenaria: nel cuore di Lecco, sorge, infatti, un vero paradiso per gli amanti del sushi gourmet, dove il tempo rallenta e i sapori prendono vita.

Stiamo parlando di Kanto Feeling Experience, già rinomato per la sua eccellenza culinaria a Colico. Il noto ristorante ha finalmente aperto le sue porte anche nella città lacustre, offrendo un'esperienza gastronomica indimenticabile in cui ogni dettaglio è stato curato con maestria.

Kanto Feeling Experience

Sin dall'ingresso, gli ospiti vengono accolti da un ambiente raffinato, caratterizzato da arredi attentamente selezionati, che creano un'atmosfera di eleganza e benessere. I dettagli più luminosi si sposano armoniosamente con l'utilizzo di materiali pregiati come il marmo e i velluti pastello, creando una sensazione di comfort e ospitalità. L'interior contract è stato curato da BM Italia con il designer Fabio Gianoli, che hanno saputo trasformare lo spazio in un vero e proprio rifugio di gusto e raffinatezza dove gli ospiti possono immergersi in un’atmosfera unica e avvolgente.





La proposta gastronomica

Ma è nella proposta gastronomica che Kanto Feeling Experience si distingue davvero. La formula open sushi è caratterizzata da una selezione di prelibatezze gastronomiche, che fondono sapientemente la tradizione orientale con una dose di creatività.

I talentuosi chef di Kanto portano il concetto di sushi a un livello superiore: ogni boccone è una sinfonia di gusto, una combinazione perfetta di freschezza, equilibrio e armonia. In ogni piatto si percepisce l'eccellenza culinaria, trasformando il semplice atto di mangiare in un'esperienza straordinaria che stimola e delizia i sensi.







Dai classici nigiri e sashimi, che catturano l'essenza della tradizione, alle creazioni più audaci e innovative, ogni piatto è realizzato con ingredienti di altissima qualità, selezionati con cura per garantire un'esperienza unica e autentica, senza compromessi.

In un mondo dove il tempo sembra scorrere sempre più veloce, Kanto Feeling Experience offre un'oasi di tranquillità dove ci si può fermare per assaporare il momento presente e lasciarsi trasportare in un regno di sapori e profumi. Per rimanere sempre aggiornati sul menù e gli orari di apertura, è possibile seguire la loro pagina Facebook.