Un poliambulatorio giovane a pochi passi da Lecco regala salute per festeggiare 3 anni di attività

Quando apre una struttura specializzata nella cura e benessere del paziente, è sempre una bella notizia. Ma se la struttura in questione raggiunge risultati molto importanti in soli 3 anni, confermandosi come una realtà interessante nonché un punto di riferimento per molte persone, allora c’è da festeggiare. Aperto per volontà dei due soci, Erica Scerna e Alessandro Cadeddu, che hanno creato la giusta sinergia tra medici e pazienti per far crescere velocemente un centro nuovo, giovane e dinamico nel cuore della Brianza.

Parasanitis, in provincia di Lecco

Stiamo parlando di Parasanitis, centro polispecialistico situato in via Giuseppe Mazzini, a Sirone. Più di 20 specialisti qualificati pronti a occuparsi del benessere del paziente a 360 gradi. La struttura presenta servizi di: osteopatia, fisioterapia, massoterapia, otorinolaringoiatria, ostetrica, psicologia, logopedia e tanto altro ancora.

E lo fa in un modo assolutamente unico e personale: basando le visite sul rapporto umano e sulla totale collaborazione e sinergia tra i medici. Forte anche della bella gioventù di cui la struttura si dota: gioventù sia del centro stesso con i suoi 3 anni di attività, ma anche degli specialisti che vi appartengono.

Un’offerta per tutte le donne

Per festeggiare i tre anni di attività, Parasanitis ha deciso di offrire a tutte le pazienti donne una serie di consulenze gratuite valide per tutto il mese di maggio. per problemi viscerali e posturali, valutazione ostetrica per donne in gravidanza e riabilitazione del pavimento pelvico, prima seduta psicologica e valutazione di medicina estetica.

Si tratta di un vero e proprio regalo che Parasanitis vuole fare a tutte le pazienti (o le future pazienti) che vogliono circondarsi della professionalità degli specialisti della struttura.

È possibile richiedere una consulenza gratuita consultando il sito www.parasanitis.it, oppure scrivendo una mail a: info@parasanitis.it. Oppure contattando il numero 375 5506952.