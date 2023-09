Risparmiare su luce e gas: vantaggi per aziende e famiglie

La liberalizzazione del mercato energetico avrebbe dovuto migliorare l’offerta e la qualità dei servizi, ma oggi sembra sempre più difficile trovare il giusto equilibrio e capire a chi affidarsi. Per imprese e famiglie, inoltre, la spesa energetica negli ultimi anni è stata insostenibile.

Dal 10 gennaio 2024, inoltre, sarà la fine del mercato tutelato per la fornitura di energia elettrica. Questo significa che il prezzo non potrà più essere stabilito direttamente dallo Stato, ma sarà regolato direttamente – e per tutti – dal mercato libero, senza vincoli. In sostanza, le aziende proporranno la tariffa che ritengono migliore.

Risparmia il 20% all’anno su energia e gas

Anche per questi motivi, grazie all’iniziativa delle associazioni territoriali Confartigianato, il CEnPI (Confartigianato Energia per le Imprese) opera con l’obiettivo di dare supporto a imprese e famiglie sul tema energia.



Non solo: CEnPI Lecco offre assistenza e consulenza qualificata e negozia le migliori condizioni di fornitura di luce e gas sul libero mercato per aiutare a ridurre i costi energetici, permettendo un risparmio annuo fino al 20%. In che modo? Individuando, a seconda delle esigenze, i fornitori migliori sul mercato libero. Inoltre, il consorzio assegna un consulente di riferimento per garantire assistenza diretta.

L’adesione di aziende e famiglie a CEnPI permetterà di richiedere l’utilizzo di energia verde, cioè elettricità rinnovabile e pulita, prodotta attraverso risorse naturali a impatto zero.



Preventivo e consulenza gratuita

Ad oggi il consorzio offre i suoi servizi a oltre 18 mila famiglie e a 17 mila aziende, non solo del settore artigiano ma anche commerciale, alberghiero e delle catene dei supermercati.

Per richiedere una valutazione delle attuali bollette e un preventivo gratuito e, soprattutto, non vincolante, senza nessuna spesa accessoria, e per saperne di più basta compilare il form direttamente sulla pagina dedicata del CEnPI.