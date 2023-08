Ai nastri di partenza la nuova stagione della Starlight Valmadrera

Scatta la nuova stagione 2023-24 della Starlight Valmadrera. Martedì 29 agosto inizierà infatti la preparazione della formazione di serie B di basket femminile della Dogana Vecchia, guidata dal riconfermatissimo coach Stefano Zucchi. Una stagione decisamente diversa dal solito per la compagine del presidente Pino Scelfo, considerato che la società ha rivoluzionato completamente il roster, costruendo una formazione molto giovane.

Sentiamo il coach Zucchi. "Innanzitutto partirei col precisare che quest’anno, il sottoscritto, lo staff e la società abbiamo voluto dare più importanza all’entusiasmo, all’ambizione e la voglia di mettersi in gioco, da parte di ragazze più giovani, rinunciando, come avevamo fatto in passato, all’esperienza di alcuni elementi. Questo perché siamo convinti che il lavoro quotidiano in palestra sarà più importante e appagante di un risultato fine a se stesso. Vero è che sono tutte giovani ragazze (classe 2005) ma molte ragazze, hanno avuto esperienza in campionati elite, di finali nazionali giovanili, di selezioni a livello regionale. Ragazze che ho seguito in questi anni e che conosco personalmente. Abbiamo, voluto 'raggrupparle', onestamente con un po' di fatica, per poter dare a loro la possibilità di disputare un campionato giovanile (under 19 elite), ed una esperienza senior consistente per poter incrementare la loro responsabilità negli anni a venire. Certo sappiamo che sarà una bella sfida, ma appunto per questo spero sarà stimolante per tutti".

Parliamo della preparazione coach. "L’attività riprenderà martedì 29 con i canonici tre allenamenti settimanali che quest’anno avranno una durata maggiore per permettere di aver più tempo per lavori mirati. Già dalla prima settimana testeremo il tutto con delle amichevoli (2, 9 e 16 settembre) così fino alla prima giornata di campionato che sarà anticipata al 23 settembre con la trasferta a Sondrio".

Per quanto concerne il campionato? "La formula quest’anno prevede: le prime tre passano direttamente agli spareggi e le ultime 5 retrocederanno per permettere di passare a 14 squadre la prossima stagione. Per il terzo anno consecutivo la formula viene modificata e con i due anni di covid precedenti resta difficile fare, per una società, una programmazione a lunga durata. Il fatto di ampliare le retrocessioni renderà il campionato più competitivo fino all’ultima giornata, ma soprattutto qualificherà in meglio la stagione seguente. Per questo avere giocatrici giovani, ti permetterà per l’anno prossimo, di trovarle pronte sia tecnicamente che mentalmente produrrà una serie B più performante".

Quali sono gli obiettivi? "Valmadrera quest’anno si presenterà più giovane e ambiziosa, ma non per questo non esiterà a mettere in campo, in ogni incontro, la massima applicazione e determinazione per far valere ogni sforzo che si produrrà in settimana. Le favorite per la promozione si sa chi sono, e per la nostra squadra sarà uno stimolo confrontarsi con loro cercando di mettere qualche granello di sabbia nei loro ingranaggi. La rosa della serie B, è composta, al momento di 11 ragazze perché abbiamo lasciato libero un posto per una eventuale senior che potremmo inserire all’ultimo e che ben si adatti allo spirito e caratteristiche della squadra. Nel caso 'promuoveremo' qualche nostra under 19".