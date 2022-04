Serie B: L'Agostani Caffè Olginate in trasferta a Lumezzane

Il treno della salvezza diretta è in partenza e l'Agostani Caffè Olginate vuole salire a bordo. Dopo la pesante sconfitta interna contro Jesolo, la 27esima giornata di campionato presenta per Olginate un altro scontro diretto contro la LuxArm Lumezzane.

Lumezzane al momento sarebbe salva con i suoi 20 punti all'attivo, e con una vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza diretta. I Bresciani arrivano alla sfida dopo due vittorie consecutive e vogliono calare il tris contro i cugini.

Olginate arriva al derby lombardo in un buon momento, interrotto dalla sconfitta interna dell'ultimo turno. Per l'Agostani Caffè la partita della domenica di Pasqua può davvero rappresentare l'ultima possibilità per arrivare alla salvezza diretta. Partita importantissima per entrambe le squadre, con due punti che possono decidere le sorti delle loro stagioni.

Appuntamento domenica 17 aprile, palla a due alle 18.00.