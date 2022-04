Serie B 29esima giornata: Olginate ospita la Virtus Padova

Penultimo turno di campinato in Serie B. L'Agostani Caffè Olginate, ormai sicura dei play-out, ospita la Virtus Padova ancora in corsa per un posto play-off.

Al PalaRavasio, ai ragazzi di coach Manuel Cilio, servirà una grande gara per cercare di agganciare Crema e sperare di raggiungere e superare all’ultima giornata (per via dello scontro diretto) Bologna o Jesolo, o entrambe. In sostanza, poco cambierà per i lombardi, che dovranno disputare i play-out. Rimane solo da delineare la griglia, ma sarà con molta probabilità una serie con il fattore campo a sfavore.

Avversario di Olginate la Virtus Padova di coach De Nicolao. I veneti sperano ancora di raggiungere un posto ai play-off e vogliono farlo vincendo al PalaRavasio. Fiorenzuola, infatti, attualmente all'ottavo posto è distante solo 4 punti ma con una partita in più.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle 20.30.