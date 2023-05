Il Bonsai Karate Olginate conquista 7 medaglie di portata nazionale

Montecatini Terme ha ospitato il campionato italiano di karate Agonisti Fesik 2023 con la partecipazione record di ben 1.062 atleti iscritti da tutta Italia in rappresentanza di 101 società. L'asd Bonsai Shito Ryu Karate Olginate ha partecipato a questa grande competizione con la sua squadra agonisti al completo nelle specialità del kata e del kumite.

Nella gara riservata alle forme (kata), grazie alle ottime performance che i ragazzi hanno effettuato nelle varie categorie in cui hanno gareggiato, il Bonsai Karate Olginate ha ottenuto ottimi risultati con un medagliere composto da: due medaglie d'oro con conseguente titolo italiano conquistato da Mirto Alessandro e Veronica Fumagalli, due medaglie d'argento e tre di bronzo (tra cui la squadra composta da Riccardo Corti, Mattia Manzocchi e Andrea Rigamonti al loro debutto nella specialità kata a squadre). Il Bonsai Karate Olginate si è così classificato al quinto posto nella classifica riservata alle società di stile Shito Ryu.

Più sfortunata la giornata del Kumite, dove Simona Pirovano dopo vari incontri che l'hanno portata in finale, è stata costretta ad abbandonare la competizione a causa di un serio infortunio avvenuto a soli trenta secondi dalla fine del match che fino a quel momento stava vincendo nettamente... arriva così una medaglia d'argento dal sapore amaro.

Il maestro e direttore tecnico Sergio Colombo, e tutto il corpo docenti, ossia, il maestro Cristian Piani, gli istruttori Andrea Carotenuto ed Eugenio Galli, sono soddisfatti dei risultati ottenuti in questa due giorni di competizione che hanno completato un anno sportivo iniziato a novembre con la prima gara a San Pellegrino Terme, passando poi per il campionato europeo Wukf di Firenze, quello regionale e i campionati italiani riservati ai ragazzi fino ai 14 anni e ora agli agonisti.

"La stagione sportiva però non si concluderà qui dato che due nostre atlete Fumagalli Veronica e Grassi Sara voleranno a luglio a Dundee (Scozia) per disputare i Campionati del Mondo Wukf di karate 2023 convocate dalla Federazione Fesik" - fanno sapere i dirigenti del team di karate olginatese.

"Infine - aggiunge Colombo - come direttore tecnico desidero ringraziare per la preparazione atletica Dimitri Zappa e Nicolò Gerosa della palestra Broken Barbell di Merone i quali seguono attentamente i ragazzi nel loro percorso agonistico con programmi di allenamento mirati per ogni atleta e il maestro, nonchè arbitro di livello Internazionale World union Karate Federation Piero Talamona il quale, ogni volta che è venuto a osservare i ragazzi durante gli allenamenti, ha saputo dare preziosi consigli che hanno portato a questa stagione di medaglie e successi. Tutto il corpo docenti ringrazia i ragazzi e i loro genitori per la disponibilità mostrata durante tutto l'anno, senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile".