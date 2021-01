Calcio, Serie C: per il Lecco un altro deludente pareggio a Gorgonzola

Un altro pareggio. La vittoria continua a mancare, ora sono quattro partite con tre punti raccolti. Un ruolino decisamente negativo per il Lecco, che nel 2021 non ingrana. E al di là dei risultati, l'involuzione sul piano del gioco appare ormai conclamata.

A Gorgonzola, su un campo pesante (ma non come sette giorni fa), una mischia in area con troppa libertà conccede a Marchetti il vantaggio per i padroni di casa. Il Lecco pareggia a metà ripresa: gran lancio di Iocolano per Mangni, entrato dalla panchina, driblling in area e mancino imparabile per Acerbis. Le due squadre reclamano un rigore per parte.

Albinoleffe 0-0 Calcio Lecco 1912

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Canestrelli, Mondonico, Gusu; Petrungaro (dal 24′ s.t. Galeandro), Giorgione, Nichetti (dal 38′ s.t. Genevier), Gelli, Tomaselli; Cori, Manconi (Paganesi, Caruso, Cerini, Berbenni, Riva, Gabbianelli, Piccoli, Miculi, Ghezzi). All. Zaffaroni.

Lecco (3-4-1-2): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz (dal 45′ s.t. Capoferri); Nesta, Marotta, Bolzoni, Nannini; Foglia (dal 14′ s.t. Lora); Iocolano, Capogna (dal 45′ s.t. Mangni) (Bertinato, Bonadeo, Giudici, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Porru, Emmausso, Haidara, Raggio, Capoferri). All. D’Agostino.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato (Tiziana Trasciatti di Foligno, Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Note. Ammoniti: Mondonico, Foglia, Nannini. Angoli: 1-10.