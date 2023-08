Lavori in corso allo stadio di Lecco: arrivano le nuove luci

Allo stadio di Lecco proseguono i lavori di adeguamento in vista del prossimo campionato di Serie B. Siamo alla fase clou: durante la scorsa settimana è stata effettuata una prova degli impianti installati su Tribuna e Distinti, mentre in questi giorni andrà in scena il posizionamento di quelli che sono previsti sulle torri faro. I tecnici della Livio Impianti sono al lavoro dalla mattinata di mercoledì 16 agosto sulla gru posizionata in via Pascoli e lo saranno anche nei prossimi giorni: si passerà dalle lampade alogene ai pannelli led per garantire già di 1000 lux minimi richiesti nel Manuale Licenze Nazionali 2024/2025.

Nel frattempo le porte delle nuove entrate di Curva Nord e Curva Sud sono state messe nelle rispettive sedi: oltre quel varco si troveranno i tornelli automatici doppi, mentre nei Distinti il controllo dei biglietti avverrà manualmente mediante l’utilizzo dei palmari, vista l’impossibilità di eseguire le medesime opere per mancanza di spazio; tutto a posto da largo tempo in Tribuna, dove non è stato necessario rompere qualcosa. L’obiettivo è quello di farcela entro la fine del mese, per essere eventualmente pronti in caso di Lecco-Catanzaro del prossimo 2 settembre.

L’arrivo dei tornelli è previsto per domani, giovedì, con conseguente posizionamento. Proseguono i lavori per la realizzazione dei box dedicati alle televisioni (Sky e Dazn) e alla postazione Var. A Lecco non si dorme.