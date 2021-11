La Calcio Lecco riaccoglie De Paola: «Mi mancava. In campo serve equilibrio»

Dai e dai, il matrimonio è stato celebrato: questa volta, rispetto al 2017, non corriamo il rischio di clamorosi dietrofront. Mister Luciano De Paola si è presentato alla città di Lecco dopo aver firmato il contratto alla presenza della famiglia Di Nunno e aver guidato la prima seduta di allenamento nel pomeriggio di giovedì; venerdì mattina, invece, è stato il tempo della prima di due sedute, necessarie per capirne di più e preparare con più dovizia di particolari il difficile match con la capolista Südtirol in programma domenica pomeriggio alle 17.30.

Il legame con Javorcic

Fiancheggiato dai dirigenti Angelo Maiolo e Domenico Fracchiolla, il Pirata, soprannome che risale ai tempi in cui ben impressionava con la maglia del Brescia, ha fatto nuovamente capolino nella sala stampa del “Rigamonti-Ceppi”, luogo che ben conosce sia da padrone di casa che da avversario; nel fine settimana ritroverà anche Ivan Javorcic, che sul finire degli Anni Novanta condivise con lui ruolo in campo e spogliatoio delle Rondinelle. La parola d’ordine: equilibrio, motivo per il quale sarà probabile, come ipotizzato, vedere un Lecco schierato in campo con il 4-3-3 che tanto gli è chiaro; interessante sarà vedere quale sarà il giocatore, «il metodista», al quale affiderà le chiavi di una macchina dalla cilindrata comunque elevata.