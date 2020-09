Europei Under 23 di canottaggio, due ori e due argenti per i lecchesi

Come sempre, grande Lecco nel canottaggio. Anzi, grande Mandello (e Abbadia). Cinque ragazzi del territorio lariano hanno infatti conquistato quattro medaglie, due ori e due argenti, ai Campionati Europei Under 23 svoltisi a Duisburg, in Germania.

Due giovani portacolori della Guzzi hanno conquistato la medaglia d'oro nella finale del Due senza Pesi leggeri: si tratta di Simone Fasoli e Simone Mantegazza. I due "Simo" hanno vinto con grande autorità, tenendo a bada la Germania padrona di casa nella prima parte di gara per poi, dai 1.500 metri, accelerare e staccare, nell’ordine, Portogallo e proprio Germania.

Straordinaria anche Arianna Passini: la mandellese, che difende i colori della Canottieri Moltrasio, ha trionfato nel Quattro di coppia Pesi leggeri, insieme a Sara Borghi (Canottieri Gavirate), Ilaria Corazza (Ausonia), Bianca Saffirio (Esperia). Battute Germania e Francia per un meritato titolo europeo.

In Germania anche due argenti

Le soddisfazioni non si fermano ai due ori, c'è da applaudire anche Giorgia Pelacchi, ora in forza alle Fiamme Rosse ma cresciuta alla Guzzi, che a bordo del Quattro senza femminile si è messa al collo la medaglia d'argento alle spalle dell’equipaggio della Romania. Con lei, a vogare per l'Italia, Khadija Alajdi El Idrissi (Cus Torino), Benedetta Faravelli (Carabinieri), Veronica Bumbaca (Cus Torino).

Stesso metallo, argento, per Davide Comini, anch'egli cresciuto alla Moto Guzzi e ora della Canottieri Moltrasio, che sul Quattro con maschile si è dovuto arrendere solo alla Germania (anticipando l'Irlanda). Suoi compagni d’armo Matteo Della Valle (Canottieri Moltrasio), Aniello Sabbatino (Rycc Savoia), Jacopo Frigerio (Canottieri Lario).