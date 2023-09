Ultimo sprint in vista dell'attesa Corsa a coppie dell'Innominato

Conto alla rovescia per il via. Sabato 23 settembre Vercurago si animerà con uno degli eventi sportivi più partecipati e apprezzati del territorio: la corsa a coppie dell'Innominato. L'appuntamento è per le ore 13.30 con partenza poco dopo dal quartier generale che sarà allestito come sempre in oratorio.

Da qui si correrà prima sul lungolago, poi in centro paese, risalendo quindi verso la frazione di Somasca, Beseno e San Girolamo fino all'arrivo al suggestivo castello dell'Innominato dopo il passaggio dalla zona del santuario. Dalla Rocca il gruppo di podisti, rigorosamente in coppia, ritornerà quindi in picchiata a valle fino all'arrivo sempre in oratorio dopo un percorso di circa 9,6 chilometri con 430 metri di dislivello.

Gli iscritti sono già molti, circa 200 coppie. C'è comunque ancora posto per un centinaio di coppie, per un massimo di 300. Ci si può iscrivere fino a venerdì 22 come ultimissima data utile. Da quest’anno non sono più ammesse le iscrizioni il giorno stesso della gara per questioni organizzative. Ecco il programma (in linea di massima) della giornata.

Il programma di sabato 23 settembre

Ore 13.30 Ritrovo presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago, via IV Novembre, 1

Ore 14.45 Partenza della Corsa Innominato Junior 2023, a seguire le premiazioni

Ore 16.00 Partenza della Corsa a coppie dell'Innominato

Ore 16.02 Partenza della corsa/camminata ludico motoria a coppie 2023

Ore 16.40 Arrivo previsto della prima coppia, sempre presso l’oratorio San Giovanni Bosco

Ore 18.00 Premiazioni delle varie categorie ed estrazione dei premi a sorteggio per le coppie presenti

Ore 19.00 Inizio della cena aperta a tutti e musica live con The Gudfellas (blues).

Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione il servizio di bar e ristorazione. Il ritiro pettorali con i pacchi gara si potrà effettuare nelle sere di giovedì 21 e venerdì 22 settembre presso l’oratorio di Vercurago, location della corsa, dalle ore 21 alle 23 e sabato 23, il giorno stesso della corsa, alla mattina dalle ore 9 alle ore 11.30, sempre presso l'oratorio.

"Naturalmente anche al pomeriggio, durante il ritrovo che inizierà alle ore 13.30, si potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara fino alle ore 15. precisa lo staff organizzativo di Avis, oratorio, Amici di Chiara e Gev Lumaca - Il consiglio che vogliamo darvi, per chi potrà, è quello di farlo prima per arrivare con più tranquillità al ritrovo e alla partenza della corsa ed evitare soprattutto le code". A disposizione degli atleti ci saranno spogliatoi, docce e deposito borse. Il racconto della gara sarà curato dallo speaker, e giornalista, Stefano Bolotta. Durante l’evento intrattenimento musicale con il Dj Nocho.

"Che tempo che fa...cciamo!"

E c'è anche un'originale iniziativa collegata, dal titolo "Che tempo che fa...cciamo!". Cosa sarà mai?" Noi dello staff dobbiamo inventarne sempre una altrimenti non siamo soddisfatti - spiegano con il sorriso i volontari della corsa - E allora cosa abbiamo pensato per premiare una coppia che magari non ha assolutamente ambizioni di vittoria, nè tantomeno l’obiettivo di migliorare il proprio tempo personale. Noi vogliamo soprattutto dare merito a una di queste!"

"Ebbene, questo è il nostro gioco: fisseremo un tempo cronometrico del nostro percorso, che ovviamente rimarrà segreto a tutti (saremo a conoscenza solo 3 persone dell’organizzazione) e la coppia che si avvicinerà di più, o ancora meglio, fermerà il cronometro sullo stesso tempo stabilito, vincerà un premio speciale e verrà chiamata sul palco per essere acclamata da tutti i presenti. Vi piace l’idea? Vediamo allora quale coppia sarà così fortunata". Appuntamento dunque per sabato 23 settembre.