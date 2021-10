Giro d'onore per Manuel Locatelli: lo juventino premiato a Galbiate e Lecco

Giornata densa di premiazioni e incontri per Manuel Locatelli, 23enne centrocampista della Juventus che giusto poche ore fa ha conquistato il terzo posto in Uefa Nations League con la Nazionale italiana. Il giovane calciatore lecchese in forza alla Juventus è stato ospite, nella mattinata di lunedì 11 ottobre, all'interno del palazzo comunale di Galbiate: qui ha ricevuto, a nome della comunità e delle associazioni galbiatesi, una targa in onore dei suoi successi. Presenti all'evento, oltre al rieletto sindaco Piergiovanni Montanelli, il sindaco di Pescate Dante De Capitani, il vice sindaco Maria Butti, il neodelegato allo sport Mario Di Giugno, Luigi Panzeri, presidente del Gruppo Sportivo Galbiate 1974.

A Lecco

Tra il pubblico altri esponenti del mondo associativo galbiatese e alcuni dipendenti comunali che hanno voluto salutare l'illustre concittadino nato a Lecco, cresciuto a Pescate e poi trasferitosi, insieme, alla famiglia nella vicina Galbiate.

Il giro è proseguito Lecco, in Prefettura, dove il classe 1998, accompagnato dalla mamma Alessia e dalla sorella Martina, è stato ricevuto da Castrese de Rosa, prefetto, e dal questore Alfredo d'Agostino. Qui ha ricevuto una targa ricordo e una straordinaria edizione illustrata dei Promessi Sposi, dopodichè si è trasferito al Cenacolo Francescano, in piazza Cappuccini, per incontrare il sindaco Mauro Gattioni e alunni che hanno rivolto domande al centrocampista azzurro.