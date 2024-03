Non solo Guzzi, due giorni di trial nella città dei motori

Non solo Guzzi. Anche questo weekend che la Città dei motori è infatti pervasa dal rombo delle due ruote. Nelle giornate di oggi, sabato 23 marzo e domani, domenica 24, Mandello del Lario ospita le Gare di trial per moto d'epoca, valide per il Campionato regionale lombardo ed interregionale. Teatro delle sfide la località boschiva tra il ristorante Al Verde e i sentieri limitrofi dove si sta disputando il "Trialario".

Tutte le date e i luoghi del Trialario

"Amicizia, agonismo, divertimento" sono le parole d'ordine a guidare questa competizione, con 75 iscritti partecipanti al nastro di partenza nella amena località della frazione di Rongio e zone circostanti. Mandello tiene a battesimo questa disciplina sportiva per poi cedere il passo alle prossime gare del campionato: il 14 aprile a Dorio con partenza da Colico Laghetto, il 19 maggio a Delebio, il 9 giugno ad Asso, il 7 luglio a Grosio, il 15 settembre a Lanzo d'Intelvi e il 6 ottobre a Moggio. La finale Nord Italia Asi sarà poi il prossimo 20 ottobre.

Come si svolgono le gare

Le competizioni si svolgono sulla base di due giri con dieci zone ciascuno. I giudici sono muniti di tablet in grado di avere il risultato conseguito dal pilota in tempo reale. I colori, nero per gli esordienti, bianco gli amatori, giallo, intermedi, verde per gli esperti differenzieranno le varie categorie di piloti in sella, con uno spazio dedicato anche alle moto moderne non vintage. Le premiazioni di oggi e domani si terranno alle ore 16 in zona gare. Altro appeal mandellese per gli amanti delle moto, l'apertura oggi, sabato, sino alle ore 18, del museo della Moto Guzzi. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)