Domenica c'è la mezza maratona di Lecco: mappa, orari e strade chiuse

Domenica 3 marzo si corre la Maratonina Città di Lecco, valida come campionato regionale assoluto, juniores e promesse. Il percorso si snoda lungo 21,097 chilometri tra lago e monti, con ritrovo in piazza Garibaldi alle 8, partenza in lungo Lario Isonzo alle ore 10 e arrivo in piazza Garibaldi atteso per le 12.30 circa. A fare da contorno anche due appuntamenti promozionali: la 10,5 km Family&Friends amatoriale aperta a tutti e la 500 metri Children Run.

Le strade

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione organizzata dall'asd Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco, dalle ore 7 alle 13 di domenica è istituito il divieto di transito veicolare in lungo Lario Isonzo (corsia in direzione Sondrio), via Nazario Sauro e piazza Garibaldi e, dalle 9 alle 13, in funzione dell’andamento della competizione, in lungo Lario Isonzo, piazza Manzoni, largo Europa, corso Martiri, lungo Lario Cesare Battisti, via Corti (tratto tra corso Martiri e pedonale a lago), piazza Stoppani, piazza Del Pesce, lungo Lario Cadorna, piazza Era, lungo Lario IV Novembre, via Plava (tratto da piazza Era a via Pescatori), lungo Lario Piave, via Pescatori (tratto da via Plava a via Maggiore), via Leonardo Da Vinci, via Maggiore (tratto da via Pescatori a corso Martiri), viale Costituzione e lungo il ponte Kennedy (corsia in entrata a Lecco).

Sospeso inoltre il senso unico di marcia in via Spirola (dal civico 12 a via Sondrio) via Torri Tarelli, via Nava (tratto da via Sirtori a via Torri Tarelli), via Adda (tratto da Ponte Kennedy a via Bezzecca) e via Dell’Isola (dal civico 12 a via Varese) e invertito il senso di marcia in via Sirtori (con direzione da via Nava a via Nino Bixio), in via Pizzi e in via Cantù. Senso unico istituito invece in ingresso a Lecco sul ponte Azzone Visconti dalle 9 alle 13.

I divieti di sosta

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 di sabato 2 marzo alle 17 di domenica 3 marzo in piazza Garibaldi e dalle 7 alle 13 di domenica in via Nazario Sauro, lungo Lario Isonzo (corsia in direzione Sondrio), via Corti (da corso Martiri alla pedonale a lago, sul lato dei civici pari) e va Adda (dal ponte Kennedy a via Bezzecca, negli stalli di sosta sul lato sinistro). Sospeso, Infine, il varco Ztl di via Carlo Cattaneo per tutta la giornata di domenica. Il provvedimento viabilistico completo si può trovare anche su www.spartacusevents.com