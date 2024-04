Già superati i 1.000 iscritti alla Resegup

In meno di 15 giorni è stato già superato il traguardo dei mille iscritti alla tredicesima edizione della Resegup, la skyrace lecchese che si correrà sabato 1° giugno 2024. A disposizione su kronoman.net, la piattaforma su cui è possibile iscriversi alla gara, restano solo 200 pettorali.

Molto soddisfatti i responsabili di Asd 2Slow, associazione sportiva che organizza Resegup fin dalla sua prima edizione, che sottolineano come questo risultato premi il lavoro di tutti. Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei 1200 pettorali disponibili, con la chiusura definitiva (anche senza raggiungimento del numero massimo di atleti) fissata per domenica 26 maggio alle ore 21.

Fino al 15 aprile sarà possibile iscriversi pagando la quota di 45 euro, dal 16 aprile fino alla chiusura il prezzo sarà di 50 euro. Fra le novità particolarmente apprezzate di questa edizione c’è sicuramente il pacco gara offerto dal main sponsor Ande, che lancia in occasione di Resegup 2024 un nuovissimo modello di scarpa dato in anteprima a tutti gli iscritti alla gara.

Da rimarcare anche la crescente attenzione alla sostenibilità dell’evento, resa possibile dalla collaborazione con la società di consulenza Sustainable Stay Hub, e infine, immancabile, l’aspetto benefico, con 1 euro per ogni iscrizione che sarà donato ad Abio Lecco, associazione per il Bambino in Ospedale.