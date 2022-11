1° prova del gran premio giovanissimi di scherma

Sabato 5 e domenica 6 novembre, a partire dalle 9, il Palataurus di Lecco ospiterà la prima prova di qualificazione regionale e interregionale di scherma, categoria giovanissimi (under 14) di fioretto, spada e sciabola, organizzata dal Circolo della Scherma Lecco sotto l’egida della Federazione Nazionale Scherma e con il patrocinio del Comune di Lecco.

Qui oltre 600 giovani schermidori provenienti da Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna si contenderanno la qualificazione ai Campionati Nazionali; saranno assistiti in gara da circa cinquanta tecnici federali, e guidati da una ventina di arbitri federali e dalla direzione di gara del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma.

Così l’assessore allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri: “È davvero un motivo di orgoglio per la nostra città ospitare la prima prova di qualificazione regionale e interregionale di scherma categoria giovanissimi (under 14) di fioretto, spada e sciabola, che vedrà partecipare molti giovani atleti che si sono messi in mostra per il loro talento sportivo. Mi auguro che la partecipazione a questo evento da parte della cittadinanza, e in particolare dei più giovani, sia significativa; si tratta di un'importante possibilità di accostarsi a specialità che da sempre regalano grandi soddisfazioni allo sport italiano. Un ringraziamento particolare al Circolo della scherma di Lecco, e in particolare al presidente Rossi, non solo per aver reso possibile questo evento, ma anche per la costante e proficua collaborazione nella crescita educativa dei ragazzi e delle ragazze lecchesi attraverso lo sport”.

Per l’occasione è atteso un pubblico di tutte le età e l’accesso al Palataurus, sito in via Giacomo Brodolini 35, sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Circolo Scherma di Lecco all’indirizzo info@schermalecco.it.