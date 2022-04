Dal lago al castello all'insegna della ripartenza: torna la Corsa a coppie dell'Innominato

Dopo 2 anni di stop causa covid torna la Corsa a coppie dell'Innominato, l'evento sportivo che si snoda lungo uno splendido scenario naturale tra il lungolago e il castello di manzoniana memoria sulle alture di Vercurago. L'appuntamento è per sabato 24 settembre 2022 lungo un percorso di poco meno di 10 chilometri. Una data da segnare subito sul calendario per gli appassionati non solo di corsa, ma anche di aggregazione e amicizia, all'insegna di una ripartenza quanto mai desiderata dopo le soste forzate per l'emergenza pandemica.

I volontari impegnati nell'organizzazione stanno infatti già curando nei minimi dettagli i preparativi, prevedendo anche una corsa per i bambini e altre iniziative per le famiglie che potranno così assistere alla corsa dal "quartier generale" dell'oratorio di Vercurago. Le pre iscrizioni online (preferibili) si apriranno a inizio estate e sarà possibile partecipare anche presentandosi il giorno stesso. Tutti gli aggiornamenti verranno via via pubblicati sulla pagina facebook sul profilo Instagram e sul sito internet dedicati alla gara.

Gli organizzatori: Oratorio, Avis, Gev Lumaca, Amici di Chiara e Sky Lario Runners

L'oratorio di Vercurago, luogo di partenza e arrivo della gara.

La Corsa a coppie dell'Innominato giunge così alla sua 7° edizione dopo i successi in termini di adesione e "critica" registrati in passato, fino al record del 2019 con quasi 300 team in gara. Una manifestazione sportiva che, grazie appunto alle sue caratteristiche e alla bellezza del territorio attraversato, è diventata un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della corsa "tutto-terreno". L’organizzazione è come sempre a cura delle associazioni vercuraghesi Oratorio San Giovanni Bosco, Avis, Gev Lumaca, Gli Amici di Chiara onlus con l’aggiunta quest’anno dell’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Lecco. Si partirà nel pomeriggio.

Una corsa di 9,6 chilometri. Come sarà il pecorso

"Il percorso di gara è di circa 9,6 km con 430 metri di dislivello positivo - spiega Luca Pozzi, impegnato nello staff organizzativo fin dagli esordi della manifestazione - Partenza e arrivo saranno presso l’oratorio San Giovanni Bosco e la corsa a coppie si svolgerà interamente nel comune di Vercurago, costeggiando il lago nella prima fase e toccando successivamente le frazioni collinari (Folla, Somasca, Beseno, San Gerolamo, direzione Camposecco), con il panoramico passaggio dentro le mura del rinomato Castello dell’Innominato, da qui il nome dato alla corsa, e il Santuario di San Gerolamo, luogo di culto conosciuto in tutta la Lombardia. Il terreno è di tipo misto, trail - aggiunge Pozzi - tipico di tutte le corse del nostro territorio: asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri, scalinate, con tratti impegnativi sia in salita che in discesa. Le coppie possono essere maschili, femminili e miste". Da segnalare che proprio in questo periodo sono in corso i lavori di messa in sicurezza della salita delle cappellette di San Girolamo verso la Rocca dell'Innominato, le opere dovrebbero essere completate entro il mese di luglio.

La novità più importante di questa 7° edizione? "Due tipologie di gara"

La novità più importante di questa 7^ edizione è che vi saranno due tipologie di gara, una competitiva con classifiche e premi finali, l’altra invece sarà una corsa/camminata ludico motoria priva di premi e classifiche finali, ma con rilevamento del tempo impiegato. Gli atleti iscritti alla corsa agonistica dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico, in corso di validità il giorno della corsa e che dovrà essere caricato in fase di iscrizione online sul portale Kronoman - (per le iscrizioni presso i negozi di Affari & Sport di Lecco e Villasanta e Oratorio di Vercurago, andrà consegnata una copia).

Per gli iscritti alla corsa/camminata ludico motoria il partecipante dichiarerà, sempre sotto la propria responsabilità, di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori della gara podistica da ogni responsabilità. L’iscrizione sarà considerata come autocertificazione. Le modalità di pagamento saranno indicate durante la fase di iscrizione.

E non è finita qui! Nel pomeriggio, prima della partenza della corsa, spazio ai bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dai 11 ai 15 anni con la Corsa Innominato Junior, giunta alla sua 5^ edizione. Per quanto riguarda i costi di iscrizione della gara degli adulti, questi dovrebbero oscillare tra i 35 e i 45 euro a coppia per la corsa agonistica, e tra i 30 e i 40 euro per quella ludico motoria. "Le date relative alle iscrizioni online e altri dettagli più precisi saranno resi noti tra qualche settimana - precisano infine gli organizzatori - intanto possiamo dire che siamo molto felici di tornare con immutato entusiasmo dopo due anni di sospensione causa covid. L'organizzazione della corsa è da sempre impegnativa, ma è un piacere lavorare a questo evento sportivo diventato ormai un appuntamento fisso per il territorio. C'è voglia di ripartenza e anche noi siamo pronti a fare la nostra parte. Vi aspettiamo quindi sabato 24 settembre!"