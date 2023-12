Volley femminile A2. La Picco Lecco ingaggia Rachele Nardelli: entusiasmo reciproco

Le indiscrezioni di mercato sono state confermate. L’OroCash Picco Lecco ha ingaggiato la schiacciatrice Rachele Nardelli per sopperire all’infortunio di Gaia Badalamenti. In questa stagione era stata una delle scelte principali della Nuvolì AltaFratte Padova, mentre per il resto del campionato sarà un’atleta biancorossa.

Ecco come la società lombarda l’ha presentata: “Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo di un nuovo talento nel nostro team, Rachele Nardelli, schiacciatrice di grande esperienza e passione. Con un importante background in A2, Rachele porta con sé non solo abilità tecniche ma anche un grande spirito di squadra. Al di fuori del campo, Rachele coltiva la sua passione per l'Ingegneria Biomedica, la cucina e la lettura”.

La stessa Rachele si è così espressa in merito alla nuova avventura: "Arrivo a Lecco con tanta voglia di lavorare e mettermi in gioco. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti ed entrare in campo. Ho voglia di fare, conoscere le compagne e lo staff. Voglio concentrarmi su Lecco giocando partita dopo partita, gli obiettivi li vedremo passo dopo passo”.