Presentazione in grande stile per la Picco Lecco: sarà una stagione all’insegna di Manzoni

Quando cultura e sport si incontrano nascono occasioni uniche per il territorio. Splendida la presentazione della Orocash Picco Lecco in vista della nuova stagione A2 di volley femminile, ospitata a Villa Manzoni. Tanti volti sorridenti pronti ad accogliere le imminenti sfide. La seconda annata di fila in Serie A è sicuramente motivo d’orgoglio per la formazione guidata da coach Milano. Sarà una stagione all’insegna de “I promessi sposi”, come già era stato preannunciato qualche mese fa.

La maglia della Picco Lecco sarà infatti presentata in dieci versioni diverse, ognuna ispirata a un personaggio del capolavoro di Alessandro Manzoni. L’iniziativa ha preso il nome di “Libero is a new state of mind”, nata in seguito alla collaborazione della società lecchese con il Museo Manzoniano in occasione dei 150 anni dalla scomparsa del celebre scrittore. Nel corso della presentazione ha preso la parola coach Gianfranco Milano.

Queste sono le sue parole a poche settimane dall’avvio del campionato di A2: “Quest’anno abbiamo tante facce nuove, alla fine della passata stagione abbiamo scelto di ringiovanire il gruppo dopo un bellissimo campionato. Tante ragazze, per necessità o per scelta, le abbiamo sostituite: abbiamo un gruppo giovane con delle veterane, questo per creare il solito mix. Abbiamo trovato i profili giusti per noi dal punto di vista tecnico e morale: abbiamo fatto delle buone scelte, il gruppo è qualificato e affidato a un gruppo tecnico più ampio. Potremo ambire a dei buoni risultati e alla permanenza in Serie A2”.

Non da meno è stato l’incoraggiamento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: “Vedo alcune riconferme e tante facce nuove in rosa, segno di un lavoro di attualizzazione che conferma come la conferma in Serie A2 sia stata meritata. Da sindaco sono orgoglioso dei risultati sportivi che tutte le società stanno ottenendo: prima voi con la Serie A2, poi la Calcio Lecco con la Serie B, tutte punte di diamante di un sistema sport che funziona”.