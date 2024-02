Caprette a spasso per il rione

Caprette a zonzo per i rioni. Vi proponiamo il breve, ma curioso video inviato in redazione dal nostro lettore Luca che nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 febbario, ha ripreso tre caprette a spasso per le vie dei rioni alri di Lecco. I tre quadrupedi, non si sa se animali salvatici o di proprietà di qualche allevatore, stavano passeggiando tranquillamente in via Movedo ad Acquate alta, zona Madonnina, non lontano da alcune aree verdi.

In passato, in più occasioni, erano state invece le pecore ad attraversare la città per la transumanza, catturando l'attenzione di tanti lecchesi ammirati dal passaggio del nutrito gregge formato da centinaia di ovini.