Il Lecco vince la Champions League: il video dell'impresa fa 200mila visualizzazioni

Vincere la Champions League con il Lecco: per tutti i tifosi blucelesti sarebbe persino troppo anche se fosse un sogno. Mentre il mercato si è ormai concluso e la squadra bluceleste è impegnata a inseguire sul campo una complicata salvezza in Serie B, abbiamo scovato una curiosità nei meandri del web.

Si tratta di un video realizzato dallo youtuber V3nomXXII - 182mila iscritti sul canale, dedicato ai videogame - che dallo scorso dicembre a oggi è diventato virale e ha collezionato (nel momento in cui scriviamo) circa 190mila visualizzazioni. Il giovane ha portato il nome di Lecco e della squadra cittadina in tutta Italia, partendo da un titolo accattivante: È possibile vincere la Champions League con la squadra peggiore d'Italia? Quel "peggiore", naturalmente, si riferisce ai parametri del videogioco FC24 , che attribuiscono alla formazione bluceleste soltanto due stellette.

V3nomXXII ha così registrato la sua partita a FC24 disputata con il Lecco in modalità 'Leggenda'. Per prima cosa ha inserito la squadra al girone di Champions che nel corso della stagione ha visto protagonista il Milan. Non solo. Si è volutamente complicato la vita con una ruota che, casualmente, di volta in volta ha creato un obbligo: gol solo di testa, pallonetto, tiro a giro, dei difensori, saltando il portiere, con super tiro, oppure un autogol di svantaggio. Dopo ogni turno superato, V3nomXXII ha potuto sfruttare il bonus del potenziamento di un giocatore.

L'andamento del girone

Nel primo match lo youtuber ha affrontato il Newcastle potendo segnare soltanto con i difensori. Un disastro: 3-0 per gli inglesi. Seconda giornata del girone contro il Borussia Dortmund, avendo possibilità di andare in rete esclusivamente di testa. Sotto 2-0, il Lecco ha trovato il gol di Ionita ma non è riuscito a ribaltare il risultato.

Terza sfida al Paris Saint Germain con reti valide solo su super tiro. Una bordata da fuori di Celjak ha sancito l'1-1, mentre nel secondo tempo Crociata ha siglato il vantaggio tagliando da destra. Mbappè ha riportato in pari il Psg, ma Lepore è stato implacabile dalla distanza come nella realtà. Finale 3-3 per la doppietta personale di Mbappè in contropiede.

Nel match di ritorno con il Paris Saint Germain, il Lecco si è scatenato. Ancora una volta V3nomXXII ha pescato l'obbligo del supertiro: Lepore e Novakovich gli hanno regalato il 2-0. Contro il Borussia Dortmund (solo colpi di testa) è stato Buso grazie a una grande incornata a decidere per il 2-1. Con il Newcastle sempre il solito Buso con una 'castagna' dai 25 metri prima del pareggio di Almiron per un 1-1 che ha qualificato in extremis la squadra blucleste.

La cavalcata a eliminazione diretta

Passato agli ottavi di finale e potenziato il giocatore in maglia numero 99, Buso, lo scontro diretto ha opposto il Lecco al Real Madrid con possibilità di segnare solo su pallonetto. Bellingham ha portato avanti i Blancos, ma una magia di Crociata è valsa il pareggio. Buso ha 'sporcato' il pallonetto vincente di Novakovich e V3nomXXII è stato costretto a farsi autogol. In pieno recupero ancora il centravanti americano, scatenato, ha siglato il 3-2 per l'accesso ai quarti (e il potenziamento di Novakovich).

Lo scontro con il Benfica è partito per estrazione con lo svantaggio di un autogol. Ma Buso prima e Novakovich poi hanno riportato avanti il Lecco. Di Maria ha segnato il 2-2 ed è stato poi un "gollonzo" a valere il nuovo vantaggio.

In semifinale incrocio con l'Arsenal sfruttando un Crociata potenziato e la possibilità di segnare solo di testa. E proprio la zuccata del solito Novakovich ha sancito l'1-0. Nella ripresa Zinchenko ha pareggiato e la sfida è andata ai supplementari. Il gol di Jorginho è sembrato infrangere il sogno, Novakovich è andato in gol ma non di testa e ancora una volta si è reso necessario l'autogol. Buso, nel secondo tempo supplementare, ha impattato la sfida sul 3-3. Non contemplati i rigori, si è disputato il match di replay fino al primo gol valido di testa, ancora a firma di Novakovich.

In finale, per alzare la coppa, nuovo incrocio con il Paris Saint Germain. La ruota della fortuna ha estratto il tiro a giro per segnare (più potenziamento di Caporale). Partita sbloccata da Crociata dalla distanza, che ha raddoppiato nella ripresa. Marcos Asensio e Mbappè protagonisti dell'uno-due terribile dei francesi che è sembrato spegnere i sogni blucelesti, ma un super Crociata con la personale tripletta ha permesso al Lecco di alzare la Champions League. È soltanto un gioco, ma è ugualmente bello.