La piena straordinaria del Varrone. "Le opere di protezione hanno salvato il paese"

Notte di paura e danni a causa del maltempo tra Valvarrone e Alto Lago. Pioggia e temporali hanno colpito duro in particolare nei comuni di Tremenico, Introzzo e Dervio. Proprio a Dervio si è registrata una violenta piena del torrente Varrone. Una piena straordinaria e impetuosa che è stata però "contenuta in modo perfetto" dalle due opere di difesa realizzate a monte del paese. "Come da progetto - ha precisato il sindaco Stefano Cassinelli - le due opere hanno bloccato una enorme quantità di legname evitando il ripetersi dell'evento del 2019 quando il legname nel Varrone avevano creato una diga al ponte della ferrovia provocando l'esondazione".

Cassinelli: "Ottimo il risultato delle opere di difesa"

Problemi rilevanti si sono avuti sul cantiere per il rifacimento degli argini, ma sono stati danneggiati solo i veicoli della ditta impegnata nei lavori, travolti dall'acqua. Il sindaco, giunto sul posto durante la notte, ha inoltre spiegato: "Nel modo peggiore sono state collaudate le opere di difesa per bloccare il legname del Varrone. Il risultato è stato ottimo. Ringrazio l'assessore Cariboni che ha subito fatto le verifiche e i progettisti il geologo Adamoli e l'ingegner Anselmini che durante la notte sono venuti a verificare la situazione confermando che le reti che erano piene di legname e il lago artificiale che si era formato sul Varrone rispondevano alle aspettative e quindi non vi era necessità di fare altre operazioni di emergenza".

Ora altri interventi per la sicurezza

"Ringrazio il vicesindaco Mainoni e naturalmente la protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine e il parroco don Andrea Molteni che ha messo a disposizione l'oratorio nel caso fosse stato necessario evacuare delle persone - ha aggiunto Cassinelli - La cosa molto positiva è che il sistema di protezione progettato dopo l'alluvione del 2019 funziona in modo adeguato e mi complimento con i progettisti. Ora portiamo avanti le altre opere per aumentare ulteriormente la sicurezza di Dervio con l'aiuto di Regione Lombardia che ha finanziato le opere".