Fiumelatte, in un video lo spettacolo naturale del fiume più breve d'Italia prima del "letargo"

Il corso d'acqua bianco latte, che si tuffa nel ramo lecchese del lago di Como, è ancora carico dopo le recenti piogge. Ma a breve scomparirà per rinascere poi in primavera

Dopo la piena dei giorni scorsi a seguito delle forti piogge, la sua potenza è ora più contenuta. Ma lo scrosciare e scorrere avvolto nel suo caratteristico colore bianco latte, lo rende sempre uno spettacolo naturale affascinante e unico. Stiamo parlando del Fiumelatte, il corso d'acqua più breve d'Italia che si tuffa nel ramo lecchese del lago di Como dopo aver attraversato la frazione di Varenna chiamata proprio come il suo caratteristico fiume.

In totale, sono 207 i metri percorsi dal corso d'acqua dalla sorgente al lago. Ma nei prossimi giorni questa meraviglia dovrebbe scomparire in una sorta di letargo per poi rapparire a fine inverno. Qui vi proponiamo il video girato nella soleggiata giornata di ieri, 11 novembre, festa di San Martino.

Il torrente nasce dal gruppo delle Grigne ed è noto per le sue acque dal colore bianco latte. Un'attrazione turistica e naturale unica nel suo genere, come ricorda il sito varennaturismo.com nel quale viene ricordato che il Fiumelatte è uno dei più brevi corsi d’acqua d’Italia con meno di 250 metri di sviluppo, dal punto di origine al suo ingresso nel lago.

Quella citazione di Leonardo da Vinci

Le sue fragorose acque sono così spumeggianti da conferirgli un incredibile color bianco-latte, fenomeno da cui trae appunto il proprio nome. È un torrente temporaneo: compare rapidamente verso fine marzo per poi scomparire tra ottobre e inizio novembre. "Questa sua particolare singolarità ha condotto gli studiosi ad ipotizzare che il Fiumelatte rappresenti un 'troppopieno' di un imponente bacino situato nelle viscere del retrostante circo glaciale di Moncodeno, nella Grigna Settentrionale. Il fiume ha suscitato nei secoli la curiosità di molti; fra i tanti Leonardo, che al 'Fiumelaccio' accenna nel foglio 214 del Codice Atlantico".

Nei giorni scorsi il Fiumelatte è tornato a scorrere prorompente in tutta la sua forza e il suo "candore", aiutato dalla pioggia, come ben si vede in questo filmato girato sul ponticello all'imbocco del sentiero che conduce verso la sorgente, tra il lago e il Sentiero del viandante.