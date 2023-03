Martina Colombari conquistata da Mandello: "Una sola parola: grazie!"

Un breve ed efficace video per dire grazie al pubblico mandellese dopo il successo dello spettacolo che l'ha vista protagonista insieme al collega Corrado Tedeschi. Lo ha postato sul proprio profilo instagram l'attrice e conduttrice Tv Martina Colombari che l'altra sera, insieme a Tedeschi, ha portato in scena con successo al teatro De André lo spettacolo dal titolo "Montagne russe".

"Una sola parola: grazie!" - ha commentato Martina Colombari mostrando sorridente dal palco la standing ovation finale a suon di applausi tributata dagli spettatori presenti, i quali hanno apprezzato lo show tratto dalla divertente commedia del regista francese Eric Assous, una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo.

La trama

Un uomo di cinquant'anni e una donna giovane e attraente si incontrano in un bar nel tardo pomeriggio e poi, lui, approfittando dell'assenza della moglie partita per una vacanza, la invita nel suo appartamento. L'uomo inizia a sedurla, ma succede qualcosa che frena le avances... da qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare a un inaspettato e toccante finale. Una storia che diventa sempre più misteriosa e imprevedibile. Nel copione domina un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, rappresenta un grande vuoto da colmare. Un faccia a faccia da vivere direttamente come spettatori che guardano nella finestra del dirimpettaio.

A interpretare il protagonista maschile l’istrionico Corrado Tedeschi, per la prima volta affiancato dall'affascinante attrice e modella Martina Colombari. E il pubblico di Mandello e dintorni ne è rimasto conquistato e non ha risparmiato gli applausi.