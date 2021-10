Lady Gaga, Adam Driver e Oliveto sul grande schermo: fuori il trailer di "House of Gucci"

Dopo le riprese dello scorso marzo che hanno toccato anche Oliveto Lario, è arrivata la versione finale del video promozionale per il film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver), ucciso a Milano nel 1995 da sicari ingaggiati dalla moglie Patrizia Reggiani, interpretata dalla popstar americana Lady Gaga. La pellicola è attesa nelle sale il 24 novembre negli Stati Uniti e il 15 dicembre in Italia.

"Non ho mai pensato a me stessa come a una persona particolarmente corretta. Ma sono giusta: le mie punizioni non sono convenzionali". Questa la frase, già diventata cult, con cui Lady Gaga apre il trailer ufficiale per il lancio del film "House of Gucci". Come è noto il lago di Como è stato, insieme a Milano, uno dei set che hanno fatto da sfondo alla pellicola hollywoodiana. A fare da colonna sonora al promo l'incalzante Sweet Dreams (Are Made of This), celeberrimo brano del 1983 degli Eurythmics

House of Gucci: la trama

Il film, diretto da Ridley Scott, segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l'azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio di Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore italiano, all'epoca dei fatti già ex direttore dell’azienda, sarà Adam Driver. Lady Gaga invece vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci che fu accusata di aver organizzato l’omicidio dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane. Patrizia Reggiani ordinò a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo. Condannata a 29 anni di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la donna, conosciuta ai più anche con il suo appellativo di “Vedova Nera”, ha tentato il suicidio in prigione e dal 2017 è tornata in libertà per buona condotta. Nel cast ci sono altri attori notissimi come Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) e Jeremy Irons.