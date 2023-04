Riaperto uno snodo fondamentale per la viabilità di Lecco. Dalla mattinata di martedì 4 aprile è nuovamente possibile immettersi in via Grandi direttamente da via Belfiore, arrivando all'incrocio regolato dalla rotonda percorrendo via Lamarmora. Sono state settimane decisamente toste in zona ospedale: tra via dell'Eremo, viale Redipuglia e viale Montegrappa, ma anche corso Promessi Sposi non è stato da meno, sono confluiti centinaia di veicoli in più rispetto al solito e questo ha causato notevoli code in tutta la zona.

La chiusura si era necessaria per portare avanti i lavori per realizzare la rete di teleriscaldamento. Partiti tra via Roccolo e via Grandi, tecnici e operai in questi mesi si sono poi concentrati in via Grandi, tanto che la via è stata a senso unico da dicembre. Il cantiere ora si sposta, giungendo in via Belfiore e determinando il senso unico in due differenti tratti della via per la durata di complessiva di tre mesi: si parla di un mese per la fase 1 e di due mesi per la fase 2, ma intanto quei venti e fondamentali metri sono stati ridati alla circolazione stradale.

Rimane istituito il senso unico di marcia in direzione ascendente verso via Dell'Eremo, tra via Achille Grandi e i civici 72-80 dalle 9 del 20 marzo alle 19 del 22 aprile, mentre nella seconda fase tra via Risorgimento e via Achille Grandi dalle 9 del 20 marzo alle 19 del 14 maggio.

Teleriscaldamento, lavori per 49 milioni di euro

I lavori sono eseguiti dall'impresa Fis Spa di Grumello del Monte (Bergamo) per conto di Acinque energy Greenway Srl: la riapertura totale al traffico di via Achille Grandi, in direzione da via Roccolo a via Belfiore, è stata originariamente prevista per la serata di domenica 26 marzo. Successivamente si arriverà a collegarsi con l'acciaieria del Caleotto, che fornirà i cascami termici: il collegamento alla rete avverrà a partire dalla stagione termica 2024/2025, con un anno di ritardo rispetto a Valmadrera (2023/2024), mentre nel 2025/2026 avverrà l'unione dei due anelli nella zona del ponte Kennedy. L'intervento prevede investimenti per circa 49 milioni di euro.