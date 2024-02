Villa Monastero riapre al pubblico ed è ancora più bella

Nuove essenze arboree nel giardino botanico, la facciata restaurata, la riapertura dopo anni del balcone a lago. E poi ancora le storiche fontane "ripulite", i sentieri interni messi in sicurezza prevenendo possibili allagamenti e una serie di altre opere di cura e restyling per rendere sempre più bella la villa simbolo del ramo lecchese del Lago di Como.

Queste, in sintesi, le opere di riqualificazioni di Villa Monastero a Varenna, illustrate oggi in un sopralluogo con i tecnici impegnati negli interventi e con gli amministratori della Provincia di Lecco che hanno promosso i lavori sostenuti dai fondi del Pnrr.

Tra i presenti Alessandra Hofmann (presidente della Provincia di Lecco), Anna Ranzi (conservatore di Villa Monastero) Valerio Cozzi, architetto landscape designer che si è occupato con il suo staff della parte legata al nuovo giardino e l'architetto lecchese Marco Cristiano Valsecchi, impegnato nel restauro dell'immobile e del loggiato del belvedere a lago, un unicum nel suo genere.

Dopo la visione del filmato - che qui vi proponiamo - con le immagini del prima e del dopo dell'intervento avviato nel gennaio 2023, i presenti si sono diretti alla scoperta della nuova Villa monastero e del giardino sottoposto a una vera e propria rivoluzione migliorativa con la rimozione di circa 400 tra arbusti e piante per fare posto a nuove essenze arboree. Tra le vecchie e le nuove che oggi fanno bella mostra di sè spiccano aloe, agave, palme e perfino 5 antichi ulivi, di cui uno risalente al 1.700. Ora la "nuova" Villa Monastero riaprirà i battenti al pubblico sabato 2 marzo.

Da venerdì 8 marzo prenderà poi il via una ricca stagione di eventi promossi proprio dalla Provincia di Lecco. "Siamo felicissimi dei risultati di questi interventi, Villa Monastero è un'autentica perla che si rinnova - commenta Alessandra Hofmann - Dopo la riapertura del 2 marzo, il calendario delle mostre e delle attività al via si annuncia assai ricco di proposte per valorizzare al meglio questa storica dimora chre rappresenta per il nostro territorio un gioiello culturale e turistico dal valore inestimabile".