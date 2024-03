5 cose da fare nel weekend a Lecco e provincia per inaugurare la primavera

Sul fronte meteo sarà un weekend variabile, ma comunque godibile. Non mancheranno nel territorio eventi e possibilità di svolgere attività di ogni genere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 22 marzo 2024 a domenica 24 marzo 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

RUOTA PANORAMICA A COLICO - Dal 22 marzo al 19 maggio torna a Colico la splendida ruota panoramica, adatta a grandi e piccini, dalla cui cima il Lago di Como risulta ancora più bello.

TEATRO PER LA DONNA - Camera con crimini è la divertente commedia che sarà rappresentata il 22 marzo alle ore 21 al teatro De Andrè, interpretata da Sergio Sgrilli, Corinna Grandi e Aristide Genovese. Lo show fa parte degli eventi ideati dall'assessorato alla Cultura per la Festa della donna.

LUNA PARK - Arrivano le giostre a Lecco, il tempo ce la farà a non fare arrivare il solito diluvio come impone la tradizione? Il Luna Park sarà diviso in due aree tra Bione e lungolago.

LEGGERMENTE 2024 - Leggere il presente - Reimmaginare il futuro: è il claim dell'edizione 2024 di 'Leggermente'.

KUNG FU PANDA AL CINEMA - Questa settimana nelle sale cinematografiche lecchesi tornano in auge i film premiati durante la Notte degli Oscar.

