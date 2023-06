Sì al distributore di sacchi rossi e alla casetta ecologica per i residenti

Il Comune di Ballabio annuncia diverse novità riguardanti l’ambiente e la gestione dei rifiuti. Si comincia con la distribuzione gratuita di un ulteriore rotolo di sacchi rossi per chi li avesse già esauriti. Da sabato prossimo 1° luglio verrà poi attivato il distributore automatico di sacchi rossi installato all’ingresso del Parco Grignetta di fianco ai distributori di acqua microfiltrata.

"Viene quindi anticipata quindi di un paio di mesi pertanto la fornitura annuale di sacchi rossi relativa all’anno 2023/2024 che ciascun utente potrà ritirare in completa autonomia al distributore automatico, senza vincoli di giorni o orari, attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario Tari" - fa sapere l'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola. I sacchi azzurri per il conferimento di pannolini o altri ausili sanitari, invece, si continueranno a ritirare presso l’Ufficio Tributi del Comune.

Altra novità, inoltre, riguarda l’accesso alla casetta ecologica di via Mattei finora riservata solo ai non residenti. Da lunedì 26 giugno anche i residenti potranno accedervi fino a 5 volte annue, sempre attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario Tari e senza bisogno di ulteriori autorizzazioni. Per le utenze non domestiche, l’accesso potrà essere accordato previa valutazione del singolo caso specifico della giunta comunale.

"Riteniamo di aver introdotto delle importanti novità sul tema gestione rifiuti - commentano il sindaco Bussola e l’assessore all’ambiente Cereda - volte ad andare incontro alle esigenze dei ballabiesi soprattutto in vista delle vacanze estive. Ora non ci sono più scuse e ci aspettiamo che ciascuno faccia la propria parte effettuando una corretta gestione dei rifiuti. La nostra amministrazione conta molto sull’apporto del singolo per poter posizionare Ballabio tra i paesi con maggiore attenzione alla raccolta differenziata".